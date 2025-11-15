Принцесса Евгения попала в скандал с "российским следом"

Британская принцесса Евгения попала в скандал. Художественную галерею Hauser & Wirth, ассоциированным директором которой является внучка покойной королевы Елизаветы II, обвинили в нарушении санкций.

Компанию обвинили в предоставлении предмета роскоши "лицу, связанному с Россией". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Как пишет The Times, предмет роскоши, вероятно, распространили между апрелем и декабрем 2022 года. Принцесса Евгения является директором галереи с 2015 года, однако нет доказательств, что она причастна к делу.

Считается, что галерея продала картину Джорджа Кондо "Побег от человечества" "лицу, связанному с Россией". Соответствующие обвинения выдвинули после расследования, начатого HM Revenue & Customs.

Инцидент произошел после запрета, который ввело Министерство международной торговли в апреле 2022 года. Он препятствовал экспорту предметов роскоши в Россию на сумму более 250 фунтов стерлингов.

Во время слушания в Вестминстерском магистратском суде стало известно, что максимальное наказание за такое обвинение – неограниченный штраф. Представитель Hauser & Wirth заявил, что галерея хочет, чтобы дело дошло до суда короны.

Дело отложили и передали в Коронный суд в Саутворке. Предварительное слушание состоится 16 декабря.

Нашу британскую галерею обвинили в одном случае предоставления произведения искусства лицу, на которое не распространяются санкции, и связанному с Россией. Мы полностью обязаны соблюдать все наши юридические обязательства, включая санкции. Поскольку дело продолжается, мы не можем предоставить никаких дополнительных комментариев, кроме того, что решительно отрицаем это обвинение и намерены признать себя невиновными,

– заявил представитель Hauser & Wirth.

Коротко о принцессе Евгении