Компанию обвинили в предоставлении предмета роскоши "лицу, связанному с Россией". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.
Как пишет The Times, предмет роскоши, вероятно, распространили между апрелем и декабрем 2022 года. Принцесса Евгения является директором галереи с 2015 года, однако нет доказательств, что она причастна к делу.
Считается, что галерея продала картину Джорджа Кондо "Побег от человечества" "лицу, связанному с Россией". Соответствующие обвинения выдвинули после расследования, начатого HM Revenue & Customs.
Инцидент произошел после запрета, который ввело Министерство международной торговли в апреле 2022 года. Он препятствовал экспорту предметов роскоши в Россию на сумму более 250 фунтов стерлингов.
Во время слушания в Вестминстерском магистратском суде стало известно, что максимальное наказание за такое обвинение – неограниченный штраф. Представитель Hauser & Wirth заявил, что галерея хочет, чтобы дело дошло до суда короны.
Дело отложили и передали в Коронный суд в Саутворке. Предварительное слушание состоится 16 декабря.
Нашу британскую галерею обвинили в одном случае предоставления произведения искусства лицу, на которое не распространяются санкции, и связанному с Россией. Мы полностью обязаны соблюдать все наши юридические обязательства, включая санкции. Поскольку дело продолжается, мы не можем предоставить никаких дополнительных комментариев, кроме того, что решительно отрицаем это обвинение и намерены признать себя невиновными,
– заявил представитель Hauser & Wirth.
Коротко о принцессе Евгении
Принцесса Евгения – младшая дочь Эндрю Маунтбеттена-Виндзора, второго сына королевы Елизаветы II, которого король Чарльз III недавно лишил титула, и его бывшей жены Сары Маргарет Фергюсон. У экс-супругов также есть дочь Беатрис.
Евгения – 12 в очереди на наследование британского престола, а Беатрис – 10.
В 2018 году принцесса вышла замуж за бизнесмена Джека Бруксбэнка. Первый сын пары, Огаст, родился 9 февраля 2021 года, а второй – Эрнест появился на свет 30 мая 2023 года.