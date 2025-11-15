Компанію звинуватили у наданні предмета розкоші "особі, пов'язаній з Росією". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

Як пише The Times, предмет розкоші, ймовірно, розповсюдили між квітнем і груднем 2022 року. Принцеса Євгенія є директоркою галереї з 2015 року, однак немає доказів, що вона причетна до справи.

Вважається, що галерея продала картину Джорджа Кондо "Втеча від людства" "особі, пов'язаній з Росією". Відповідні звинувачення висунули після розслідування, розпочатого HM Revenue & Customs.

Інцидент трапився після заборони, яку запровадило Міністерство міжнародної торгівлі у квітні 2022 року. Вона перешкоджала експорту предметів розкоші до Росії на суму понад 250 фунтів стерлінгів.

Під час слухання у Вестмінстерському магістратському суді стало відомо, що максимальне покарання за таке звинувачення – необмежений штраф. Представник Hauser & Wirth заявив, що галерея хоче, аби справа дійшла до суду корони.

Справу відклали та передали до Коронного суду у Саутворку. Попереднє слухання відбудеться 16 грудня.

Нашу британську галерею звинуватили в одному випадку надання твору мистецтва особі, на яку не поширюються санкції, та пов'язаній з Росією. Ми повністю зобов’язані дотримуватися всіх наших юридичних зобов’язань, включаючи санкції. Оскільки справа триває, ми не можемо надати жодних додаткових коментарів, окрім того, що рішуче заперечуємо це звинувачення та маємо намір визнати себе невинними,

– заявив представник Hauser & Wirth.

