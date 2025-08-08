У Євгенії та Джека була цікава та захоплива історія кохання. Show 24 пропонує пригадати їхню подорож від пари до щасливих батьків.

Знайомство і закоханість

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк познайомилися, коли їй було 20, а чоловіку – 24. Вони зустрілися під час відпочинку на гірськолижному курорті Верб'є у Швейцарії. Тоді Джек працював офіціантом в одному з барів Ліверпуля. Однак пара зізнавалася – вони закохалися одне в одного з першого погляду.



Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / Фото з інстаграму принцеси Євгенії

У червні 2011 року принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк вперше вийшли у світ як пара та з'явилися на Royal Ascot.

Закохані не поспішали з весіллям та думали насамперед про кар'єру. У 2013 році принцеса Євгенія переїхала в Нью-Йорк, де працювала в Paddle8. Бруксбенк залишився у Лондоні, тому парі довелося підтримувати стосунки на відстані. Близько двох років вони спілкувались по відеозв'язку.



Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / Фото з інстаграму принцеси Євгенії

Одруження та народження дітей

У 2016 році принцеса Євгенія повернулась до Лондона. Вона з Бруксбенком відвідувала різні події та не приховувала цих стосунків. А вже в січні 2018 пара заручилась під час відпустки в Нікарагуа.

12 жовтня 2018 року принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк одружилися у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Там також одружилися принц Гаррі з Меган.



Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк / Фото Getty Images

25 вересня 2020 року подружжя оголосило, що чекає на народження первістка. Вже в лютому наступного року на світ з'явився їхній син Август Філіп Хоук Бруксбенк.

У січні 2023 принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк повідомили, що чекають на народження другої дитини. У травні у них народився другий син, якого назвали Ернестом.



Сини принцеси Євгенії і Джека Бруксбенка / Фото з інстаграму принцеси Євгенії