Show 24 пропонує пригадати, якими були весілля українських знаменитостей – від розкішних святкувань до скромних церемоній для двох.

Цікаво Мільйони доларів на казкове свято: 10 найдорожчих зіркових весіль в історії шоубізнесу

Джамала і Бекір Сулейманов

27 квітня 2017 року співачка вийшла заміж за економіста й бізнесмена. Церемонія відбулась в Ісламському культурному центрі в Києві, а святкування – в одному з заміських ресторанів. У подружжя народилося троє синів.



Зіркові весілля / Фото з інстаграму зірок

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв

Телеведуча та бізнесмен одружилися у 2003 році. На весіллі лунали українські пісні, танцювали лезгинку (адже Тимур має осетинське та грузинське коріння), випускали голубів. Подружжя виховує доньку Нану і сина Олександра.



Зіркові весілля / Фото з інстаграму зірок

Надя Дорофєєва і Міша Кацурін

Чутки про весілля пари ходили тривалий час. Але лише через місяць після події Надя й Михайло все-таки підтвердили: вони одружилися. Це сталося у червні 2023 року, на святі були присутні рідні та близькі друзі. Співачка обрала сукню від TG Botanical й оригінальну довгу фату від The Coat.



Зіркові весілля / Фото з інстаграму зірок

MamaRika і Сергій Середа

Закохана пара одружилась у березні 2020 року, після кількох років стосунків. Вони відсвяткували подію на березі моря в Таїланді, де були тільки удвох. MamaRika змінила кілька весільних суконь, а гуморист постав у костюмі. Зараз пара виховує сина.



Зіркові весілля / Фото з інстаграму зірок

Ольга Сумська і Віталій Борисюк

Пара познайомилася в театрі. На той час Ольга ще була одружена зі своїм першим чоловіком. Однак почуття дали гору – у 1996 році вона вийшла заміж вдруге. Одна з найміцніших пар українського шоубізнесу виховує зараз доньку Ганну.



Зіркові весілля / Фото з інстаграму зірок

Григорій і Христина Решетники

Григорій та Христина познайомилися на телебаченні, з часом між ними виникли романтичні стосунки. 10 жовтня 2010 року вони одружилися в Івано-Франківську, запросивши близько 150 людей. Зараз подружжя виховує трьох синів.



Зіркові весілля / Фото з інстаграму зірок

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян

Пара познайомилася на "Голосі країни". Спершу між ними виникла дружба, а потім і кохання. У 2017 році вони зіграли весілля на березі Дніпра. Ведучим церемонії був Олег Винник. Тоня та Арсен провели ще одну церемонію через рік у Таїланді.



Зіркові весілля / Фото з інстаграму зірок