Где сейчас Дан Балан, бывшая звезда шоу "Голос страны", и чем занимается певец после длительного перерыва
Когда-то его песни звучали повсюду, а участие в шоу "Голос страны" сделало его одним из самых обсуждаемых артистов украинского телевидения. Сейчас Дан Балан реже попадает в заголовки, однако недавно напомнил о себе новой работой.
Дан Балан – исполнитель хитов "Dragostea Din Tei" и "Chica Bomb", бывший участник группы O-Zone и тренер шоу "Голос страны". После нескольких лет относительной паузы в публичной деятельности артист вновь сосредоточился на музыке. 24 Канал рассказывает, что известно о его нынешней жизни и творчестве.
Чем запомнился Дан Балан украинским зрителям
Дан Балан – молдавский певец, композитор и продюсер, который обрел международную популярность еще в начале 2000-х. Сначала он был участником группы O-Zone, известной благодаря хиту Dragostea Din Tei. После распада коллектива артист сосредоточился на сольной карьере, выпускал англоязычные и румыноязычные композиции, а также выступал под псевдонимом Crazy Loop.
В Украине исполнитель стал особенно популярен после появления в шоу "Голос страны". В 2019 году он присоединился к тренерскому составу проекта. Зрители быстро обратили внимание на его общение с Тиной Кароль: между артистами возникла особая взаимосвязь, из-за которой им стали приписывать романтические отношения.
Музыканты также записывали совместные композиции. В частности, слушателям запомнились их выступления и песни "Домой" и "Помнишь". В то же время сам Дан Балан неоднократно давал понять, что слухи о романе не стоит воспринимать буквально.
Где сейчас Дан Балан и когда в последний раз появлялся на публике
После начала полномасштабной войны певец перестал быть столь активным в украинском медиапространстве. В начале вторжения он находился в Киеве, а впоследствии уехал в Молдову. Позже в СМИ появлялась информация о его работе в Турции, однако достоверного подтверждения того, где именно артист проживает сейчас, нет.
В июне 2024 года Дан Балан неожиданно напомнил о себе украинцам. Он опубликовал видео из Буковеля, где катался на велосипеде, и оставил короткое обращение: "Украина, я очень скучал". Этот пост вызвал немало положительных откликов среди его украинских поклонников.
С тех пор певец редко делился подробностями своей жизни. Одним из заметных публичных выступлений стал концерт в Кишиневе 21 февраля 2026 года. Тогда поклонники обратили внимание на то, что исполнитель заметно изменился: отрастил вьющиеся волосы, начал носить очки и выбрал другой стиль одежды.
Дан Балан вернулся к музыке с новой песней
Еще одна важная новость для поклонников появилась в ноябре 2026 года. После длительного перерыва Дан Балан представил композицию "Respir". Премьера состоялась 13 ноября.
Название песни с румынского переводится как "Дышу". В новой работе артист затрагивает темы внутренней свободы, перемен и возможности начать жизнь с нового этапа.
Также Дан Балан обратился к украинской аудитории. Он отметил, что смысл композиции может быть особенно близок украинцам, ведь она напоминает о силе двигаться вперед даже после самых сложных периодов. Также ранее мы рассказывали, куда исчез Стас Шуринс.