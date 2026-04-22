Укр Рус
22 апреля, 10:11
4

Украинская актриса эмигрировала за границу и закрутила роман со шведом: что известно об избраннике

Марта Гнат
Основні тези
  • Украинская актриса Екатерина Кистень эмигрировала в Швецию, где завязала отношения со шведом.
  • Екатерина Кистень продолжает работать, в частности участвует в спектакле "Обіцянки-цяцянки" вместе с Владимиром Горянским.

Речь идет о звезде "Слуги народа" Екатерине Кистень. Из-за полномасштабной войны она эмигрировала из Украины в Швецию и поселилась в Стокгольме.

На днях она дала интервью телеканалу "Тернополь1", где рассказала о личной жизни, а также ответила на вопрос, можно ли ее считать замужней женщиной.

Не пропустите Жена Сергея Сивохо умерла от рака

Сегодня звезда живет на две страны, ведь продолжает актерскую деятельность. Она откровенно поделилась, что за рубежом ее держит любовь. Кистень говорит, что чувствует себя счастливой, а также открыла некоторые детали о своем избраннике. Мужчина не связан с киноиндустрией, однако таки работает в творческой сфере. Он – архитектор.

Я счастливый человек. Считаю, что судьба подарила мне эту встречу, которую сама бы я не придумала. Этот человек в Швеции, поэтому это одна из причин почему я там. Это серьезные отношения. Чем больше я познавала, тем больше любила этого человека. Это был очень естественный процесс. Он не актер и не режиссер. Но в определенной степени у него творческая профессия, потому что он архитектор, 
– рассказала Екатерина.

Екатерина Кистень / Скриншот из видео

Познакомилась актриса со своим возлюбленным в довольно непростой период, когда проходила адаптацию в новой стране. Мужчина помог ей "выдохнуть", а через некоторое время они начали жить вместе.

Журналисты также поинтересовались семейным статусом Кистень. В ответ звезда сериала "Когда мы дома" ответила, что пока "незамужем", потому что для нее на первом месте "человек и отношения", а не штамп в паспорте.

Еще раньше в интервью Славе Демину Екатерина рассказывала о своем финансовом состоянии. Актриса говорила, что живет на сбережения, которые собрала еще в Украине. Кроме того, она продолжает работать. К примеру, сейчас вместе с Владимиром Горянским участвует в спектакле "Обіцянки-цяцянки".

Кто из сериала "Когда мы дома" тоже живет за границей?

  • Алена Алимова играла роль Кати, которая была мастером маникюра. В 2025 году она впервые стала мамой. Живет и воспитывает дочь за границей. В описании ее инстаграма указано, что она стала инструктором по йоге.
  • Татьяна Зиновенко сыграла в сериале роль Натальи Богдановны – очень харизматичной, но требовательной свекрови. Ее героиня постоянно вмешивалась в жизнь сына Андрея и его жены Марины. В 2022 году актриса вместе с мужем и дочерью переехали в Данию. За рубежом актерская пара уже сумела достичь определенных успехов. Они играют в спектаклях и собрали немалую сумму на помощь ВСУ. Татьяна даже дистанционно снималась в продолжении сериала "Когда мы дома".