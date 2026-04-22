Днями вона дала інтерв'ю телеканалу "Тернопіль1", де розповіла про особисте життя, а також відповіла на запитання, чи можна її вважати заміжньою жінкою.

Сьогодні зірка живе на дві країни, адже продовжує акторську діяльність. Вона відверто поділилась, що за кордоном її тримає кохання. Кістень каже, що почувається щасливою, а також відкрила деякі деталі про свого обранця. Чоловік не пов'язаний з кіноіндустрією, однак таки працює у творчій царині. Він – архітектор.

Я щаслива людина. Вважаю, що доля подарувала мені цю зустріч, яку сама б я не придумала. Ця людина у Швеції, тому це одна з причин чому я там. Це серйозні стосунки. Чим більше я пізнавала, тим більше любила цю людину. Це був дуже природній процес. Він не актор і не режисер. Але певною мірою у нього творча професія, бо він архітектор,
– розповіла Катерина.

Катерина Кістень / Скриншот із відео

Познайомилась акторка зі своїм коханим у доволі непростий період, коли проходила адаптацію у новій країні. Чоловік допоміг їй "видихнути", а за якийсь час вони почали жити разом.

Журналісти також поцікавились сімейним статусом Кістень. У відповідь зірка серіалу "Коли ми вдома" відповіла, що наразі "незаміжня", бо для неї на першому місці "людина і стосунки", а не штамп у паспорті.

Ще раніше в інтерв'ю Славі Дьоміну Катерина розповідала про свій фінансовий стан. Акторка казала, що живе на заощадження, які назбирала ще в Україні. Крім того, вона продовжує працювати. До прикладу, зараз разом із Володимиром Горянським бере участь у виставі "Обіцянки-цяцянки".

Хто з серіалу "Коли ви вдома" теж живе за кордоном?

  • Альона Алимова грала роль Каті, яка була майстром манікюру. У 2025 році вона вперше стала мамою. Живе та виховує доньку за кордоном. В описі її інстаграму зазначено, що вона стала інструктором із йоги.
  • Тетяна Зіновенко зіграла у серіалі роль Наталі Богданівни – дуже харизматичної, але вимогливої свекрухи. Її героїня постійно втручалась у життя сина Андрія та його дружини Марини. У 2022 році акторка разом із чоловіком і донькою переїхали до Данії. За кордоном акторська пара вже зуміла досягти певних успіхів. Вони грають у виставах й зібрали чималу суму на допомогу ЗСУ. Тетяна навіть дистанційно знімалась у продовженні серіалу "Коли ми вдома".