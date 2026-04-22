Днями вона дала інтерв'ю телеканалу "Тернопіль1", де розповіла про особисте життя, а також відповіла на запитання, чи можна її вважати заміжньою жінкою.
Катерина Кістень / Скриншот із відео
Познайомилась акторка зі своїм коханим у доволі непростий період, коли проходила адаптацію у новій країні. Чоловік допоміг їй "видихнути", а за якийсь час вони почали жити разом.
Журналісти також поцікавились сімейним статусом Кістень. У відповідь зірка серіалу "Коли ми вдома" відповіла, що наразі "незаміжня", бо для неї на першому місці "людина і стосунки", а не штамп у паспорті.
Ще раніше в інтерв'ю Славі Дьоміну Катерина розповідала про свій фінансовий стан. Акторка казала, що живе на заощадження, які назбирала ще в Україні. Крім того, вона продовжує працювати. До прикладу, зараз разом із Володимиром Горянським бере участь у виставі "Обіцянки-цяцянки".
Хто з серіалу "Коли ви вдома" теж живе за кордоном?
- Альона Алимова грала роль Каті, яка була майстром манікюру. У 2025 році вона вперше стала мамою. Живе та виховує доньку за кордоном. В описі її інстаграму зазначено, що вона стала інструктором із йоги.
- Тетяна Зіновенко зіграла у серіалі роль Наталі Богданівни – дуже харизматичної, але вимогливої свекрухи. Її героїня постійно втручалась у життя сина Андрія та його дружини Марини. У 2022 році акторка разом із чоловіком і донькою переїхали до Данії. За кордоном акторська пара вже зуміла досягти певних успіхів. Вони грають у виставах й зібрали чималу суму на допомогу ЗСУ. Тетяна навіть дистанційно знімалась у продовженні серіалу "Коли ми вдома".