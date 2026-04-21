Трагічну звістку сповістила журналістка Леся Орлова на своїй сторінці у фейсбуці.

Не пропустіть Київський стрілець убив музиканта українського гурту "Друге Сонце" Ігоря Савченка

Леся Орлова розповіла, що Тетяна Сивохо померла в Києві. За словами журналістки, жінку за кілька місяців "з'їв рак". Відомо, що подружжя виховувало сина Савву, який народився у 2000 році.

Наскільки я знаю, вона йшла надзвичайно гідно, рішуче, незалежно та сильно. Вона крута. Справді, крута,

– зазначила Орлова.

Журналістка поділилась, що весь Донецьк знав Тетяну Решетняк (дівоче прізвище) як ведучу новин на ТРК "Україна". Згодом туди прийшла працювати Орлова, і жінки не сподобались одна одній. Пізніше, коли Тетяна запропонувала Лесі роботу, стосунки між ними змінилися.

Орлова зазначила, що Тетяна мала модельну зовнішність, проте вона не хотіла працювати моделлю. Журналістка додала, що дружина Сивоха була стильна і добре зналася на трендах.

Сергій був дуже живий – і якось досі до кінця не зрозуміло, що його насправді більше немає. І Таня була дуже жива – і тепер також не зрозуміло. Вона здавалася невразливою, непереможною, якось так. А виявилося – зовсім ні. Вони пішли одне за одним. Сергій, потім цього року його мама, тепер Таня,

– йдеться у дописі журналістки.

Коли й від чого помер Сергій Сивохо?