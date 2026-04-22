На днях она дала интервью телеканалу "Тернополь1", где рассказала о личной жизни, а также ответила на вопрос, можно ли ее считать замужней женщиной.
Екатерина Кистень / Скриншот из видео
Познакомилась актриса со своим возлюбленным в довольно непростой период, когда проходила адаптацию в новой стране. Мужчина помог ей "выдохнуть", а через некоторое время они начали жить вместе.
Журналисты также поинтересовались семейным статусом Кистень. В ответ звезда сериала "Когда мы дома" ответила, что пока "незамужем", потому что для нее на первом месте "человек и отношения", а не штамп в паспорте.
Еще раньше в интервью Славе Демину Екатерина рассказывала о своем финансовом состоянии. Актриса говорила, что живет на сбережения, которые собрала еще в Украине. Кроме того, она продолжает работать. К примеру, сейчас вместе с Владимиром Горянским участвует в спектакле "Обіцянки-цяцянки".
Кто из сериала "Когда мы дома" тоже живет за границей?
- Алена Алимова играла роль Кати, которая была мастером маникюра. В 2025 году она впервые стала мамой. Живет и воспитывает дочь за границей. В описании ее инстаграма указано, что она стала инструктором по йоге.
- Татьяна Зиновенко сыграла в сериале роль Натальи Богдановны – очень харизматичной, но требовательной свекрови. Ее героиня постоянно вмешивалась в жизнь сына Андрея и его жены Марины. В 2022 году актриса вместе с мужем и дочерью переехали в Данию. За рубежом актерская пара уже сумела достичь определенных успехов. Они играют в спектаклях и собрали немалую сумму на помощь ВСУ. Татьяна даже дистанционно снималась в продолжении сериала "Когда мы дома".