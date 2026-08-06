Клавдия Петровна после долгой паузы появилась на улицах Киева: куда исчезала певица

Украинская певица Клавдия Петровна, которая долгое время избегала публичности, неожиданно приняла участие в уличном опросе. Исполнительница откровенно рассказала, сколько денег ей нужно для комфортной жизни в столице и почему она занималась после своих громких сольных концертов.

20-летняя звезда ответила на вопрос блогерши Ангелины Пичик о стоимости проживания в Киеве. Стоит отметить, что на кадрах видео артистку довольно сложно узнать из-за изменений во внешности. По словам певицы, для покрытия базовых потребностей хватает относительно небольшой суммы, однако роскошные условия требуют значительно большего бюджета.

Для меня? Ну, для комфортного… ну, люкс, я думаю, 10–15 тысяч долларов: с бассейном, тайскими массажами, сауной. А для скромного – где-то 1,5–2 тысячи долларов: это аренда, такси, продукты, все вместе,

– поделилась Клавдия Петровна.

Клавдия Петровна сейчас и 2 года назад / коллаж 24 Канала

Также певица раскрыла финансовые детали подготовки к своим масштабным шоу. По ее словам, организация больших концертов и работа большой команды требуют огромных инвестиций.

Миллионы гривен, а не долларов! Ну потому что это очень дорого: аренда площадки, дорогостоящая аппаратура, персонал, артисты на сцене, балет, музыканты, костюмы,

– рассказала певица.

Отвечая на вопрос о своем двухлетнем исчезновении из информационного пространства, звезда призналась, что все это время активно работала. Она гастролировала по городам Украины и за рубежом, а также занималась написанием новых песен.

Я писала песни, ездила в тур по Украине, была в европейском туре,

– подытожила артистка.

Также певица анонсировала, что в августе состоится большой сольный концерт в Киеве. По ее словам, это будет выступление со старыми хитами, однако в очень дорогом и красивом сценическом костюме.

Не так давно стало известно не только настоящее имя певицы Клавдии Петровны, но и то, почему она выбрала именно такой псевдоним.