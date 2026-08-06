20-річна зірка відповіла на запитання блогерки Ангеліни Пичик щодо вартості проживання в Києві. Варто зазначити, що на кадрах відео артистку досить складно впізнати через зміни у зовнішності. За словами співачки, для покриття базових потреб вистачає відносно невеликої суми, проте розкішні умови вимагають значно більших бюджетів.

Для мене? Ну, для комфортного… ну люкс, я думаю, 10-15 тисяч доларів: з басейном, з тайськими масажами, сауною. А для скромного – десь 1,5-2 тисячі доларів: це оренда, таксі, продукти, все разом,

– поділилася Клавдія Петрівна.

Клавдія Петрівна зараз і 2 роки тому / колаж 24 Каналу

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Також виконавиця розкрила фінансові деталі підготовки до своїх масштабних шоу. За її словами, організація великих концертів та робота великої команди потребують величезних інвестицій.

Мільйони гривень, не доларів! Ну тому що це дуже дорого: оренда майданчика, дорога апаратура, персонал, хто на сцені, балет, музиканти, костюми,

– розповіла співачка.

Відповідаючи на запитання про своє дворічне зникнення з інформаційного простору, зірка зізналася, що весь цей час активно працювала. Вона подорожувала з туром містами України та за кордоном, а також займалася написанням нових пісень.

Я писала пісні, їздила в тур Україною, була в європейському турі,

– підсумувала артистка.

Також співачка анонсувала, що в серпні відбудеться великий сольний концерт у Києві. За її словами, це буде виступ зі старими хітами, проте в дуже дорогому та красивому сценічному костюмі.

Не так давно стало відомо не тільки справжнє імʼя співачки Klavdia Petrivna, а й те, чому вона обрала саме такий псевдонім.