Куда исчезла Оксана Вояж – звезда "нулевых": болезнь-фантом, бизнес и потрясающая внешность в 56 лет

Оксана Вояж в свое время активно строила музыкальную карьеру, выступала на большой сцене и развивала собственный бизнес. Ее узнаваемый голос, эпатажные сценические образы и хиты сделали певицу одной из заметных артисток украинского шоу-бизнеса конца 1990-х – начала 2000-х.

Однако со временем артистка стала гораздо реже появляться в информационном пространстве. Полномасштабная война также внесла свои коррективы в ее жизнь. Где сегодня Оксана Вояж, чем она занимается, почему продолжает жить в Украине и как война унесла жизни двух человек из ее команды – рассказывает 24 Канал.

Кто такая Оксана Вояж

Оксана Вояж – украинская певица, автор песен и предпринимательница, которая много лет совмещает творчество с бьюти-бизнесом. Артистка родилась 30 марта 1970 года в Кременчуге. С детства занималась музыкой и художественной гимнастикой, а вокал изучала в Киевской консерватории. На большую сцену Вояж вышла в конце 1990-х. После конкурса вокалистов "Киевщина молодая" певицу заметила компания J.R.C. и предложила ей контракт. Уже в 1999 году телепроект "Шлягер" назвал Вояж открытием года. Из-за характерного бархатистого низкого тембра голоса артистку называли "украинской Амандой Лир".



Оксана Вояж в школьные годы: биография певицы / Фото из открытых источников

Пик популярности в 2000-х

Начало 2000-х стало самым громким периодом в карьере Вояж. В 2001 году она выпустила альбом "Океан нежности". Среди композиций, которые до сих пор помнят многие украинцы, – "Не со мной", "Зима" и "Каштановая осень". Вояж запомнилась не только музыкой, но и эпатажным сценическим образом. Образы для своих выступлений артистка придумывала сама: носила костюмы с вырезами, заклепками и стразами, откровенные корсеты. Всю эту красоту подчеркивали узнаваемая архитектурная стрижка и яркий макияж глаз.



Оксана Вояж в 2000-х / Фото из открытых источников

Отдельной страницей ее карьеры стала история с песней "Не со мной", которую Вояж записала вместе с Валерием Горловым. Пиратский диск с этой композицией выпустили под именами Лаймы Вайкуле и Авраама Руссо, хотя на записи звучали именно Вояж и Горлов.

Параллельно Вояж занималась написанием песен: ее авторские композиции исполняли Владимир Гришко, Алина Гросс и другие артисты.

Куда исчезла Оксана Вояж: болезнь певицы

Главной причиной длительной паузы в большой сценической карьере артистка называет проблемы со здоровьем. Врачи диагностировали у нее симпатоадреналовые кризисы – состояние, которое сама Вояж сравнивает с паническими атаками, но описывает как гораздо более тяжелое.

По словам певицы, во время приступов у нее резко учащалось сердцебиение, она могла потерять сознание, хотя внешне чувствовала себя и выглядела вполне нормально. Причины такого состояния врачи долгое время не могли установить, поэтому сама Вояж называла его "болезнью-фантомом".

Из-за страха, что приступ случится во время концерта, артистка отказалась от выступлений на больших площадках. Но полностью музыку не бросала: продолжала писать песни, записываться и время от времени выступать.



Болезнь Оксаны Вояж / Фото из открытых источников

Муж, дети и бьюти-бизнес певицы

С будущим мужем Владимиром артистка познакомилась еще в юном возрасте, когда была школьницей. У супругов есть взрослый сын и двое внуков. Интересно, что внуки не называют Вояж "бабушкой", а просто Оксаной.

Певица много лет совмещает творчество с бьюти-бизнесом. Артистка является владелицей салона красоты "Вояж" в Броварах, , а в 2009 году основала всеукраинский конкурс красоты Miss Blonde Ukraine, который проводила почти ежегодно до середины 2010-х годов.



Оксана Вояж / Фото из открытых источников

Где сейчас Оксана Вояж и чем занимается

24 февраля 2022 года певица была дома в Броварах. Накануне она с мужем вернулась с концерта "Дизель-шоу" и заснула только около двух часов ночи.

Вдруг раздался страшный взрыв. Дом буквально содрогнулся. Мы живем на восьмом этаже, и первой моей мыслью было, что что-то попало прямо в наш дом. Муж вбежал ко мне в спальню и крикнул: "Это война",

– вспоминает артистка.

Сначала супруги уехали из Броваров на дачу в Рожны. Однако из-за приближения российских войск оставаться там становилось все опаснее. В конце концов, Оксана с мужем отправилась в Закарпатье. В дороге Вояж написала песню "Вернешься живым", посвященную матерям, которые ждут сыновей с войны. Впервые она исполнила ее в храме вместе с детьми-переселенцами. Позже артистка некоторое время находилась в Хорватии, однако оставаться за границей не захотела.

Когда салон "Вояж" возобновил работу, певица вернулась домой. По ее словам, желания навсегда переехать в другую страну у нее никогда не было.

Украина есть Украина. Я люблю свою страну и не вижу себя где-то навсегда за ее пределами,

– объясняет Вояж.

Война принесла артистке и личные потери. За это время погибли два человека, которые работали в ее салоне. Одна из сотрудниц попала под ракетный обстрел в свой выходной. Еще один сотрудник – 19-летний бармен – после начала большой войны добровольно ушел защищать Украину и погиб.

Сегодня Оксане Вояж 56 лет, и она выглядит просто фантастически. Артистка живет в Украине и продолжает совмещать музыку с предпринимательством. Она занимается салоном, записывает песни, выступает, ездит на гастроли, тренируется и изучает иностранный язык. Отдельной частью ее жизни стала благотворительность. В своем салоне артистка организует благотворительные Music Party, где выступают артисты, проводятся аукционы, а собранные средства передают на нужды военных.

Несмотря на войну и пережитые потери, Вояж убеждена, что украинцам важно не откладывать жизнь на потом.

Я не понимаю людей, которые говорят: "Не буду делать ремонт, не буду строить дом, не буду жениться, потому что война". Мы должны продолжать жить. Нельзя отказываться от собственной жизни из-за страха перед тем, что может случиться. Мы не знаем, сколько кому отведено. Надо беречь себя, но в то же время – жить,

– подытожила Оксана Вояж.

Еще один певец, прославившийся в "нулевых", – Лери Винн. Мы рассказывали, где сейчас находится артист, исчезнувший с радаров.