Однак згодом артистка стала значно рідше з’являтися в інформаційному просторі. Повномасштабна війна також внесла свої корективи у її життя. Де сьогодні Оксана Вояж, чим вона займається, чому продовжує жити в Україні та як війна забрала двох людей з її команди – розповідає 24 Канал.

Хто така Оксана Вояж

Оксана Вояж – українська співачка, авторка пісень та підприємиця, яка багато років поєднує творчість із б’юті-бізнесом. Артистка народилася 30 березня 1970 року в Кременчуці. З дитинства займалася музикою та художньою гімнастикою, а вокал вивчала у Київській консерваторії. На велику сцену Вояж вийшла наприкінці 1990-х. Після конкурсу вокалістів "Київщина молода" співачку помітила компанія J.R.C. і запропонувала їй контракт. Уже в 1999 році телепроєкт "Шлягер" назвав Вояж відкриттям року. Через характерний оксамитовий низький тембр голосу артистку називали «українською Амандою Лір".



Оксана Вояж в шкільні роки: біографія співачки / Фото з відкритих джерел

Пік популярності у 2000-х

Початок 2000-х став найгучнішим періодом у кар’єрі Вояж. У 2001 році вона випустила альбом "Ніжності океан". Серед композицій, які донині пам'ятають багато українців, – "Не зі мною", "Зима" та "Каштанова осінь". Вояж запам’яталася не лише музикою, а й епатажним сценічним образом. Образи для своїх виступів артистка вигадувала сама: носила костюми з вирізами, заклепками та стразами, відверті корсети. Усю цю красу підкреслювали впізнавана архітектурна стрижка і яскравий макіяж очей.



Оксана Вояж в 2000-х / Фото з відкритих джерел

Окремою сторінкою її кар’єри стала історія з піснею "Не зі мною", яку Вояж записала разом із Валерієм Горловим. Піратський диск із композицією випустили під іменами Лайми Вайкуле та Авраама Руссо, хоча на записі звучали саме Вояж і Горлов.

Паралельно Вояж займалася написанням пісень: її авторські композиції виконували Володимир Гришко, Аліна Гроссу та інші артисти.

Куди зникла Оксана Вояж: хвороба співачки

Головною причиною тривалої паузи у великій сценічній кар’єрі артистка називає проблеми зі здоров’ям. Лікарі діагностували у неї симпатоадреналові кризи – стан, який сама Вояж порівнює з панічними атаками, але описує як значно важчий.

За словами співачки, під час нападів у неї різко підвищувалося серцебиття, вона могла втратити свідомість, хоча зовні почувалася і виглядала цілком нормально. Причини такого стану лікарі тривалий час не могли встановити, тому сама Вояж називала його "хворобою-фантомом".

Через страх, що напад станеться під час концерту, артистка відмовилася від виступів на великих майданчиках. Але повністю музику не залишала: продовжувала писати пісні, записуватися та час від часу виступати.



Хвороба Оксани Вояж / Фото з відкритих джерел

Чоловік, діти і б’юті-бізнес співачки

З майбутнім чоловіком Володимиром артистка познайомилася ще в юному віці, коли була школяркою. У подружжя є дорослий син та двоє онуків. Цікаво, що онуки не називають Вояж "бабусею", а просто Оксаною.

Співачка багато років поєднує творчість із б’юті-бізнесом. Артистка є власницею салону краси "Вояж" у Броварах, а у 2009 році заснувала всеукраїнський конкурс краси Miss Blonde Ukraine, який проводила майже щороку до середини 2010-х.



Оксана Вояж / Фото з відкритих джерел

Де зараз Оксана Вояж і чим займається

24 лютого 2022 року співачка була вдома у Броварах. Напередодні вона з чоловіком повернулася з концерту "Дизель Шоу" й заснула лише близько другої ночі.

Раптом пролунав страшний вибух. Будинок буквально здригнувся. Ми живемо на восьмому поверсі, і першою моєю думкою було, що щось влучило просто в наш будинок. Чоловік забіг до мене в спальню і крикнув: "Це війна",

– пригадує артистка.

Спочатку подружжя виїхало з Броварів на дачу в Рожни. Однак через наближення російських військ залишатися там ставало дедалі небезпечніше. Зрештою, Оксана з чоловіком вирушила на Закарпаття. В дорозі Вояж написала пісню "Повернешся живим", присвячену матерям, які чекають синів із війни. Вперше вона виконала її у храмі разом із дітьми-переселенцями. Пізніше артистка певний час перебувала у Хорватії, однак залишатися за кордоном не захотіла.

Коли салон "Вояж" відновив роботу, співачка повернулася додому. За її словами, бажання назавжди переїхати в іншу країну в неї ніколи не було.

Україна є Україна. Я люблю свою країну і не бачу себе десь назавжди за її межами,

– пояснює Вояж.

Війна принесла артистці й особисті втрати. За цей час загинули двоє людей, які працювали в її салоні. Одна з працівниць потрапила під ракетний обстріл у свій вихідний. Ще один співробітник – 19-річний бармен – після початку великої війни добровільно пішов захищати Україну та загинув.

Сьогодні Оксані Вояж 56 років, і виглядає вона просто фантастично. Артистка живе в Україні та продовжує поєднувати музику з підприємництвом. Вона займається салоном, записує пісні, виступає, їздить на гастролі, тренується та вивчає іноземну мову. Окремою частиною її життя стала благодійність. У своєму салоні артистка організовує благодійні Music Party, де виступають артисти, проводяться аукціони, а зібрані кошти передають на потреби військових.

Попри війну та пережиті втрати, Вояж переконана, що українцям важливо не відкладати життя на потім.

Я не розумію людей, які кажуть: "Не буду робити ремонт, не буду будувати будинок, не буду одружуватися, бо війна". Ми повинні продовжувати жити. Не можна скасувати власне життя через страх перед тим, що може статися. Ми не знаємо, скільки кому відведено. Треба берегти себе, але водночас – жити",

– підсумувала Оксана Вояж.

Ще один співак, який прославився в "нульових" – Лері Вінн. Ми розповідали, де зараз артист, який зник з радарів.