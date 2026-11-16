Когда-то они решали, кто станет звездой танцпола, а их комментарии обсуждали не меньше, чем выступления участников. Но после завершения шоу жизнь бывших судей сложилась совершенно по-разному.

24 Канал рассказывает, где сейчас судьи шоу "Танцуют все", чем они занимаются и как изменилась их карьера после популярного телепроекта.

Рада Поклитару продолжает ставить спектакли в Украине

Раду Поклитару / Фото из инстаграма radupoklitaru_official_page

Одного из самых требовательных судей шоу зрители помнят за острые оценки и принципиальность. Сегодня Раду Поклитару по-прежнему работает в сфере украинского искусства: он возглавляет театр "Киев Модерн-балет", создает хореографические постановки и гастролирует.

В театральном сезоне 2026–2027 годов балетмейстер представил новые работы, в частности постановку "Дискриминация". Его театр продолжает выступать на украинских и международных сценах.

Влад Яма устроился в США

Влад Яма / Фото из инстаграма vladyama_official

После начала полномасштабной войны хореограф уехал из Украины вместе с семьей. Сейчас Влад Яма живет в США, в частности в Майами, и продолжает работать в сфере развлечений.

За рубежом он выступает в качестве диджея, ведущего и участвует в частных мероприятиях. В то же время его решение покинуть Украину и появление на вечеринках российского сообщества вызвали немало критики. Сам танцор периодически выходит на связь в соцсетях, однако в Украину не вернулся.

Татьяна Денисова продолжила карьеру в России

Татьяна Денисова / Фото ТСН

Татьяна Денисова после работы в украинском шоу "Танцуют все" продолжила строить карьеру на российском телевидении. Даже после начала полномасштабного вторжения хореограф работала в России.

В то же время публично осуждать российскую агрессию она не стала. Из-за этого СТБ прекратил с ней сотрудничество и исключил ее участие из украинского проекта "Танцы. World of Dance".

Франциско Гомес не забыл об Украине

Франциско Гомес / Фото из инстаграма siscogomez

Британский хореограф Франциско Гомес в свое время стал одним из самых любимых судей зрителей. Он работал с Мадонной, Pink и Кайли Миноуг, а в Украине открыл танцевальную студию Release Dance Complex.

Сейчас Гомес продолжает международную карьеру, живет между Великобританией и США и обучает танцоров. Он также не скрывает своей привязанности к Украине, которую называл вторым домом.

Константин Томильченко работает над новыми постановками

Константин Томильченко / Коллаж 24 Канала

Константин Томильченко после шоу "Танцуют все" не ушел из творческой профессии. Хореограф продолжает работать в Украине, занимается режиссурой и постановками.

В его творческом достоянии – работа над "Евровидением", масштабными шоу и "America's Got Talent". В сентябре 2026 года в Харькове состоялась премьера его новой хореографической работы "В висках. Жатва".

Алексея Литвинова не стало в 2014 году

Алексей Литвинов / Коллаж 24 Канала

Алексей Литвинов, который оценивал участников ранних сезонов, скончался 9 декабря 2014 года в Харькове на 60-м году жизни. Последние годы хореограф боролся с тяжелой болезнью.

Его помнят как талантливого педагога, посвятившего танцевальному искусству десятилетия.

А вот само шоу, которое в свое время познакомило зрителей с этими хореографами, вскоре вернется на украинские экраны. Уже известно, и когда состоится премьера нового сезона шоу "Танцуют все" и кто вошел в состав жюри.