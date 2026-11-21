Когда-то они репетировали до поздней ночи, разучивали сложные па и каждую неделю переживали перед оценками судей. Первые сезоны "Танцев со звездами" подарили украинскому телевидению немало ярких пар. Но прошли годы –, и жизнь бывших участников сложилась совершенно по-разному.

24 Канал вспомнил звезд, которые выходили на паркет в первых сезонах шоу, и проследил, куда привела их популярность после проекта.

Владимир Зеленский: от танцевального паркета до президентского кресла

Сегодня сложно представить Владимира Зеленского в роли участника развлекательного шоу, но в 2006 году он вместе с Еленой Шоптенко стал победителем первого сезона "Танцев со звездами".

Тогда Зеленский был известен как комик, актер и руководитель студии "Квартал 95". Впоследствии его карьера сделала неожиданный поворот: в 2019 году он победил на президентских выборах и стал главой государства.

Елена Шоптенко тем временем осталась в мире танца. Она работает хореографом, участвует в телевизионных проектах и развивает собственные профессиональные направления. Для нее тот сезон стал одним из самых заметных этапов карьеры.

Наталья Могилевская и Влад Яма: пара, которую зрители хотели видеть победителями

В первом сезоне до финала дошли также Наталья Могилевская и Влад Яма. Их пара заняла второе место, однако запомнилась зрителям не меньше, чем победители.

Могилевская неоднократно возвращалась в телевизионные форматы, продолжала выпускать музыку и выступать. А в 2017 году она снова вышла на паркет "Танцев со звездами" – на этот раз с Игорем Кузьменко. И уже тогда смогла одержать победу.

Влад Яма после шоу стал известным телевизионным судьей и танцором. После начала полномасштабного вторжения он оказался в США вместе с семьей. Его отъезд из Украины вызвал значительный резонанс и до сих пор остается темой обсуждений.

Олег Скрипка: рок-музыкант, попробовавший себя в бальных танцах

Во втором сезоне зрители увидели на паркете фронтмена группы "Вопли Видоплясова" Олега Скрипку. Вместе с Елизаветой Дружининой он занял второе место, уступив Лилии Подкопаевой и Сергею Костецкому.

Для артиста это был необычный опыт: вместо концертной сцены – танцевальный зал, вместо гитары – сложные постановки и репетиции. Впрочем, после шоу Скрипка вернулся к музыке. Он продолжает выступать, работать с группой и участвовать в культурных проектах.

Олег Скрипка и Елизавета Дружинина / Коллаж 24 Канала

Лилия Подкопаева: дважды на паркете и среди призеров

Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева стала победительницей второго сезона вместе с Сергеем Костецким. Однако на этом ее история с проектом не закончилась: в третьем сезоне она снова приняла участие в соревновании, на этот раз с Кириллом Хитровым. Пара заняла третье место.

После спортивной карьеры Подкопаева оставалась заметной публичной фигурой, участвовала в телевизионных и благотворительных проектах. Впоследствии она переехала в США, где живет с семьей. В то же время гимнастка не теряет связи с Украиной и периодически приезжает сюда.

Лилия Подкопаева и Сергей Костецкий / Коллаж 24 Канала

Виталий Козловский: от первых телевизионных побед до службы

Еще одним участником дебютного сезона был Виталий Козловский. Вместе с Ксенией Горб певец занял третье место.

За годы после шоу его жизнь изменилась не только в профессиональном плане. Козловский продолжил музыкальную карьеру, стал отцом, а после начала полномасштабной войны вступил в армию. Его путь от популярного исполнителя до военнослужащего стал одним из самых заметных изменений среди участников первых сезонов.

Виталий Козловский и Ксения Горб / Коллаж 24 Канала

Марцин Мрочек: победитель, вернувшийся в польское кино

В третьем сезоне победу одержали польский актер Марцин Мрочек и танцовщица Анна Пилипенко. Для украинской аудитории актер стал узнаваемым благодаря участию в шоу, однако его основная карьера была связана с польским телевидением и кино.

После проекта Мрочек продолжил актерскую деятельность в Польше. А его партнерша Анна Пилипенко осталась в сфере танца.

Марцин Мрочек и Анна Пилипенко / Фото издания VIVA

А пока одни звезды покоряли паркет "Танцев со звездами", другие демонстрировали свои способности в шоу "Танцуют все!". Его судьи в свое время стали настоящими звездами телевидения, но ка где они оказались после завершения проекта?