24 Канал згадав зірок, які виходили на паркет у перших сезонах шоу, та простежив, куди їх привела популярність після проєкту.

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Володимир Зеленський: від танцювального паркету до президентського крісла

Сьогодні складно уявити Володимира Зеленського в ролі учасника розважального шоу, але у 2006 році він разом з Оленою Шоптенко став переможцем першого сезону "Танців з зірками".

Тоді Зеленський був відомий як комік, актор і керівник студії "Квартал 95". Згодом його кар'єра зробила несподіваний поворот: у 2019 році він переміг на президентських виборах і став главою держави.

Олена Шоптенко тим часом залишилася у світі танцю. Вона працює хореографкою, бере участь у телевізійних проєктах і розвиває власні професійні напрями. Для неї той сезон став одним із найпомітніших етапів кар'єри.

Наталія Могилевська та Влад Яма: пара, яку глядачі хотіли бачити переможцями

У першому сезоні до фіналу дійшли також Наталія Могилевська та Влад Яма. Їхня пара посіла друге місце, однак запам'яталася глядачам не менше за переможців.

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Могилевська неодноразово поверталася до телевізійних форматів, продовжувала випускати музику та виступати. А у 2017 році вона знову вийшла на паркет "Танців з зірками" – цього разу з Ігорем Кузьменком. І вже тоді змогла здобути перемогу.

Влад Яма після шоу став відомим телевізійним суддею та танцівником. Після початку повномасштабного вторгнення він опинився у США разом із родиною. Його від'їзд з України викликав значний резонанс і досі залишається темою обговорень.

Олег Скрипка: рок-музикант, який спробував себе в бальних танцях

У другому сезоні глядачі побачили на паркеті фронтмена "Воплів Відоплясова" Олега Скрипку. Разом із Єлизаветою Дружиніною він посів друге місце, поступившись Лілії Подкопаєвій та Сергію Костецькому.

Для артиста це був незвичний досвід: замість концертної сцени – танцювальна зала, замість гітари – складні постановки та репетиції. Втім, після шоу Скрипка повернувся до музики. Він продовжує виступати, працювати з гуртом і брати участь у культурних проєктах.

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Олег Скрипка та Єлизавета Дружиніна / Колаж 24 Каналу

Лілія Подкопаєва: двічі на паркеті й серед призерів

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва стала переможницею другого сезону разом із Сергієм Костецьким. Проте на цьому її історія з проєктом не завершилася: у третьому сезоні вона знову взяла участь у змаганні, цього разу з Кирилом Хітровим. Пара посіла третє місце.

Після спортивної кар'єри Подкопаєва залишалася помітною публічною постаттю, брала участь у телевізійних і благодійних проєктах. Згодом вона переїхала до США, де живе з родиною. Водночас гімнастка не втрачає зв'язку з Україною та періодично приїжджає сюди.

Лілія Подкопаєва та Сергій Костецький / Колаж 24 Каналу

Віталій Козловський: від перших телевізійних перемог до служби

Ще одним учасником дебютного сезону був Віталій Козловський. Разом із Ксенією Горб співак посів третє місце.

За роки після шоу його життя змінилося не лише професійно. Козловський продовжив музичну кар'єру, став батьком, а після початку повномасштабної війни долучився до війська. Його шлях від популярного виконавця до військовослужбовця став однією з найбільш помітних змін серед учасників перших сезонів.

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Віталій Козловський та Ксенія Горб / Колаж 24 Каналу

Марцін Мрочек: переможець, який повернувся до польського кіно

У третьому сезоні перемогу здобули польський актор Марцін Мрочек і танцівниця Ганна Пилипенко. Для української аудиторії актор став упізнаваним завдяки участі в шоу, однак його основна кар'єра була пов'язана з польським телебаченням і кіно.

Після проєкту Мрочек продовжив акторську діяльність у Польщі. А його партнерка Ганна Пилипенко залишилася пов'язаною з танцювальною сферою.

Марцін Мрочек і Ганна Пелипенко / Фото видання VIVA

А поки одні зірки підкорювали паркет «Танців з зірками», інші демонстрували свої здібності в шоу "Танцюють всі!". Його судді свого часу стали справжніми зірками телебачення, але де вони опинилися після завершення проєкту?