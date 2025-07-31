Разделенные границами: где сейчас живут дети чемпиона Александра Усика
- Дочери Александра Усика живут в Киеве с мамой, тогда как сыновья находятся в Испании с дедушкой и бабушкой.
- Екатерина Усик регулярно навещает сыновей в Испании и не планирует переезжать из-за важности Украины для нее и старшей дочери.
- Семья использует видеозвонки для поддержания связи, а недавно провела вместе отпуск в Испании после победы Усика в реванше с Дюбуа.
Александр Усик и его жена Екатерина воспитывают четверых детей –двух дочерей и двух сыновей. Из-за полномасштабного вторжения их семья не живет вместе. Это вынужденное решение, принятое еще три года назад.
В одном из последних интервью жена Александра Усика рассказала, где проживают дети чемпиона. Об этом подробнее расскажет Show 24.
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Где живут дети Александра Усика?
Дочери Александра и Екатерины – старшая Елизавета и младшая Мария – живут вместе с мамой в Киеве. Тогда как сыновья супругов, Михаил и Кирилл, находятся в Испании вместе с дедушкой и бабушкой (родителями Екатерины).
Если бы мне до войны сказали, что я буду так жить и что так рано мои мальчики уедут от меня, я бы никогда не поверила,
– делилась Екатерина Усик.
Екатерина Усик с сыновьями / Фото из инстаграма Екатерины Усик
Екатерина Усик объясняла, что первые полтора года они все время хотели забрать сыновей снова в Украину. Однако впоследствии женщина забеременела в четвертый раз.
"Саня тоже очень страдал, потому что семья должна быть вместе. Как вместе? Я здесь одна. Так, у меня есть няня с 10 до 20, а потом ночью я сама. Мне не хватает одной ресурса", – отмечала жена боксера.
Кроме того, Екатерина не хотела бы, чтобы в Украину возвращались ее родители и снова слышали тревогу и взрывы. Поэтому сейчас семья живет на две страны.
Екатерина Усик с дочерью/ Фото из инстаграма Екатерины Усик
Почему Екатерина с дочерьми не едет в Испанию?
Жена Александра Усика призналась, что до войны не представляла, насколько для нее важна Украина. Поэтому она не хочет покидать родную страну. Так же "стала в позу" и старшая дочь – она тоже не хочет переезжать в Испанию, потому что в Украине у нее друзья, школа, спорт и хобби.
Александр Усик с дочерью / Фото из инстаграма Екатерины Усик
Как часто они видятся?
На расстоянии семью спасают видеозвонки. Но этого бывает недостаточно. Поэтому каждые полтора месяца Екатерина едет в Испанию, где навещает родителей и сыновей.
Екатерина Усик с сыном / Фото из инстаграма Екатерины Усик
Заметим, после победы в реванше с Дюбуа, Александр Усик отправился в долгожданный отпуск. Семья провела время в Испании: они гуляли по улочкам городов, плавали в бассейне и наслаждались семейным отдыхом после длительной разлуки.