Актер-воин Геннадий Попенко сообщил о новом месте службы после травмы, полученной на фронте

Украинский актер и телеведущий Геннадий Попенко продолжит военную службу в Национальной гвардии Украины.

Он будет нести службу в Киевском институте НГУ, где будет участвовать в культурных, образовательных и коммуникационных проектах. О новом месте службы военный рассказал в инстаграме.

По словам Попенко, из-за травмы, полученной им ранее, его признали годным к военной службе с ограничениями. Поэтому из различных предложений он выбрал то, которое позволяет ему и в дальнейшем служить, используя свои профессиональные навыки.

Рад присоединиться к Национальной гвардии Украины. Из-за предыдущей травмы у меня статус "годен", но с ограничениями. Поэтому из армейских предложений (а их очень много – каждый найдет что-то для себя) я выбрал то, которое позволяет совмещать службу и гражданскую профессию. Киевский институт Национальной гвардии Украины – новое место службы, возможность воплощать в жизнь культурные, образовательные и коммуникационные проекты,

– написал Геннадий.

Геннадий Попенко / Фото со страницы в инстаграме popenko_hennadii

Что известно о службе Геннадия Попенко и его травме

Попенко добровольно вступил в армию в 2022 году, после освобождения Киевской области от российских оккупантов. Сначала он служил солдатом, участвовал в отражении дроновых и ракетных атак, принимал участие в разминировании, антидиверсионных мероприятиях и охране важных объектов.

Позже актер служил в 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. На Запорожском направлении он возглавлял мобильную группу "Культурного десанта". Это инициатива, в рамках которой военные творческих профессий поддерживают моральный дух своих сослуживцев.

Летом 2024 года Геннадий Попенко получил травму колена во время тренировок на фронте. Из-за серьезного ранения и последующих осложнений он перенес несколько операций, в ходе которых ему установили титановые имплантаты. После этого военный проходил длительную реабилитацию.

В июле 2025 года Попенко стал пресс-секретарем Министерства по делам ветеранов Украины.

Кстати, ранее Геннадий Попенко рассказывал, что ему предлагали работу в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Тогда актер поделился своим мнением по поводу такого предложения.