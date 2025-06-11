Умер Гюнтер Юккер – известный немецкий художник и скульптор

Художник и мастер инсталляций Гюнтер Юккер умер в возрасте 95 лет в Германии. Он больше всего известен своими инсталляциями с гвоздями.

О смерти Гюнтера Юккера стало известно во вторник, 10 июня. Об этом пишет Show24 со ссылкой на Der Spiegel.

Важно Умер писатель Фредерик Форсайт – автор известного романа "День шакала"

Причина смерти художника пока неизвестна. Последние дни жизни он провел в университетской клинике Дюссельдорфа.

Чем известен Гюнтер Юккер

Гюнтер Юккер родился 13 марта 1930 года на севере Германии. Учился на художника, исследовал изобразительное искусство. В 1955 году переехал из Берлина в Дюссельдорф, чтобы учиться у своего кумира Отто Панкока. Через 6 лет он присоединился к Zero – коллективу дюссельдорфских художников-авангардистов.

Гюнтер Юккер больше всего известен благодаря своим инсталляциям с гвоздями, которые начал создавать в 1950-х. В частности, он на белых полотнах вбивал гвозди, создавая игру света и теней, играя с рельефами. Также использовал в своих материалах песок, камни и золу.

Юккер активно выражал свою позицию с помощью искусства. В частности, после Чернобыльской катастрофы создал серию "Пепельных картин".