Умер Гюнтер Юккер – известный немецкий художник и скульптор
- Гюнтер Юккер, известный немецкий художник и скульптор, умер в возрасте 95 лет в Германии, больше всего известен своими инсталляциями с гвоздями.
- Юккер родился в 1930 году, учился в Дюссельдорфе, присоединился к авангардистскому коллективу Zero и выражал свою позицию через искусство.
Художник и мастер инсталляций Гюнтер Юккер умер в возрасте 95 лет в Германии. Он больше всего известен своими инсталляциями с гвоздями.
О смерти Гюнтера Юккера стало известно во вторник, 10 июня. Об этом пишет Show24 со ссылкой на Der Spiegel.
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Причина смерти художника пока неизвестна. Последние дни жизни он провел в университетской клинике Дюссельдорфа.
Чем известен Гюнтер Юккер
Гюнтер Юккер родился 13 марта 1930 года на севере Германии. Учился на художника, исследовал изобразительное искусство. В 1955 году переехал из Берлина в Дюссельдорф, чтобы учиться у своего кумира Отто Панкока. Через 6 лет он присоединился к Zero – коллективу дюссельдорфских художников-авангардистов.
Гюнтер Юккер больше всего известен благодаря своим инсталляциям с гвоздями, которые начал создавать в 1950-х. В частности, он на белых полотнах вбивал гвозди, создавая игру света и теней, играя с рельефами. Также использовал в своих материалах песок, камни и золу.
Юккер активно выражал свою позицию с помощью искусства. В частности, после Чернобыльской катастрофы создал серию "Пепельных картин".