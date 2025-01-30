"Очередное дно": глава фан-клуба Олега Винника резко отреагировала на критику певца

Глава фан-клуба Олега Винника Валерия Барон раскритиковала ведущего Славу Демина и певца Максима Бородина из-за его недавних заявлений. В одном из интервью артист назвал музыку коллеги "неискренней" и "поверхностной".

По словам Барон, Олег Винник не знал о высказываниях Бородина. Более того, женщина считает, что певцу, который отсаживается за границей во время войны, не интересно его мнение, пишет 24 Канал со ссылкой на ее фейсбук.

Кстати Олег Винник показался в патриотической футболке, чтобы прорекламировать концерты за рубежом

По мнению Валерии Барон, интервью Славы Демина с Максимом Бородиным – это не творческий спор артистов, а "очередное дно". Она отметила, что своими высказываниями об Олеге Виннике певец пытается привлечь к себе внимание, поскольку упоминание его имени "гарантирует обсуждение".

Глава фан-клуба Винника рассказала, что артисты не знакомы. Она посоветовала Бородину ознакомиться с творчеством Олега и еще раз прийти на интервью к Славе Демину, чтобы "изменить свои формулировки" о его музыке.

Хотя о чем я. К сожалению, эфиры Славы превратились в еще одну площадку для освещения сплетен и надуманных скандалов об Олеге Виннике. И это после того, как Олег не согласился с ним на интервью. Совпадение? Не думаю... Поэтому, господин Макс, просто послушайте эти песни и сделайте объективные выводы (а их можно и на собственных ресурсах объявить). Если вы настоящий художник, то уверена, что эти песни не оставят вас равнодушным,

– высказалась Валерия Барон.

Валерия также добавила, что в Олега Винника большой опыт работы "на европейской сцене в жанре мюзикла".

Напомним, что недавно Бородин дал интервью Славе Демину, в котором высказался о творчестве Винника. Певец считает, что его коллега работает в "низком жанре", также мужчину расстраивает "нарочитая неискренность этой музыки". К тому же ранее Макс заявлял, что не хотел бы быть в одной нише с Олегом.