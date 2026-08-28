Кто такой новый король Норвегии Хокон VIII: что известно о его жизни и семье

Норвегия переживает исторический момент – в стране появился новый монарх. После смерти 89-летнего короля Харальда V престол переходит к его единственному сыну, 53-летнему кронпринцу Хокону. Он станет королем Хоконом VIII.

Будущий монарх годами готовился к этой роли, а из-за проблем со здоровьем отца в последнее время все чаще исполнял его государственные обязанности. Что известно о новом короле Норвегии, его семье и личной жизни – рассказываем далее в материале 24 Канала.

Детство и образование Хокона

Хокон родился 20 июля 1973 года в Осло. Он стал вторым ребенком Гаральда V и королевы Сони. Несмотря на то, что у него есть старшая сестра Марта Луиза, именно Хокон с рождения был наследником престола.

В детстве будущий король учился в обычных государственных школах Норвегии. После школы он четыре года служил в военно-морских силах страны, а в 1995 году окончил Военно-морскую академию Норвегии. Хокон решил продолжить образование за рубежом. Вместо колледжа Баллиол Оксфордского университета, где в свое время учились его отец и дед, он поступил в Калифорнийский университет в Беркли. В 1999 году Хокон получил там степень бакалавра политических наук. Впоследствии он продолжил обучение в Великобритании. В 2003 году Хокон окончил Лондонскую школу экономики и получил степень магистра в области исследований в сфере развития.

Король Харальд V и его семья / Фото Getty Images

Почему именно Хокон стал наследником престола?

Хотя Хокон был вторым ребенком Харальда V и Сони, с самого рождения именно он был первым в очереди на престол. Дело в том, что до 1990 года норвежское законодательство отдавало предпочтение мужчинам в вопросе престолонаследия. В том году Конституцию изменили: отныне право на престол получает старший ребенок монарха независимо от пола. Однако новые правила не распространялись на детей, родившихся до внесения изменений. Поэтому старшая сестра Хокона, Марта Луиза, не стала наследницей престола.

Отметим, что в 2022 году Марта Луиза отказалась от исполнения официальных королевских обязанностей. Она занимается бизнесом и называет себя ясновидящей.

Сам Хокон стал кронпринцем в 17 лет – после смерти своего деда, короля Олафа V, в 1991 году. С тех пор он начал готовиться к будущей роли монарха.

Жена Хокона VIII

В 1999 году Хокон познакомился с Метте-Марит Тьесс Гейбю. Они впервые встретились на музыкальном фестивале благодаря общим друзьям. На тот момент Метте-Марит не имела аристократического происхождения. Она была дочерью бывшего банковского служащего, не имела высшего образования и уже воспитывала маленького сына Мариуса от предыдущих отношений.

Ее прошлое вызвало неоднозначную реакцию в Норвегии. Часть общества считала, что Метте-Марит не соответствует традиционному образу будущей королевы. Однако Хокон продолжил с ней отношения. В 2000 году пара объявила о помолвке, а 25 августа 2001 года Хокон и Метте-Марит поженились в кафедральном соборе Осло.

Метте-Марит и Хокон VIII / Фото Getty Images

Сегодня у супругов двое общих детей – дочь Ингрид Александра и сын Сверре Магнус.

Кто станет преемником Хокона?

После вступления Хокона на престол его старшая дочь, 22-летняя принцесса Ингрид Александра, станет первой в очереди на норвежский престол. Ингрид Александра родилась в 2004 году в Осло. Она училась в школе Ураниенборг, а затем поступила в старшую школу Эльвебаккен. В ближайшее время будущая королева пройдет военную подготовку в инженерном батальоне.

Тем временем ее младший брат, принц Сверре Магнус, обучается по программе информационных технологий и медиапроизводства в старшей школе Эльвебаккен.

Хокон VIII с семьей / Фото Getty Images

Помимо двух детей, рожденных в браке с Метте-Марит, Гокон является отчимом ее старшего сына Мариуса Борга Гейбю, который родился от предыдущих отношений. В 2026 году 29-летний Мариус оказался в центре громкого судебного процесса. В июне суд признал его виновным по двум из четырех эпизодов изнасилования, а также в домашнем насилии и приговорил к четырем годам лишения свободы. Мариус и сторона обвинения обжаловали приговор.

При этом Мариус не является членом норвежской королевской семьи и не имеет права на престол.

Мариус Борг Гейбю / Фото Getty Images

Последние годы для королевской семьи были непростыми не только из-за судебного дела Мариуса. У супруги Хокона также есть серьезные проблемы со здоровьем. Метте-Марит страдает хроническим фиброзом легких – заболеванием, при котором в легочной ткани образуются рубцы, из-за чего человеку становится труднее дышать. В июне 2026 года ей была проведена трансплантация легких.

Метте-Марит появилась на публике с кислородной трубкой / Фото Getty Images

Также в СМИ обсуждали ее дружбу с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуальных преступлениях. Метте-Марит признала, что сожалеет об этих контактах, и извинилась за них.

Отметим, что Хокон автоматически стал королем в момент смерти своего отца. В то же время в ближайшие дни его ждет официальная процедура – новый монарх должен принести перед парламентом присягу на верность Конституции Норвегии.

О последних днях жизни Харальда V, его болезни и госпитализации мы рассказывали ранее.