Певица из TikTok и участник группы Kalush без маски: кто выступит на сцене "Голоса страны" в воскресенье

На сцену третьего выпуска "слепых прослушиваний" шоу "Голос страны-14" выйдет участник Kalush Orchestra Штомбер Вомбер. Музыкант хочет показать зрителям свое лицо и начать сольную карьеру. Среди участников также будет популярная преподавательница вокала из TikTok Елена Украинец.

Об этом говорится в анонсе "1+1 Украина". Новый эпизод покажут 8 ноября в 21:00 на телеканале, а также на Netflix по подписке в Украине.

За время работы с Kalush Orchestra Штомбер Вомбер отыграл около 300 концертов и побывал во многих странах. Теперь он стремится исполнять собственные песни. Для выступления на вокальном шоу музыкант решил отказаться от маски и привычного сценического костюма.

Я хочу наконец показать людям, как я выгляжу. На сцене "Голоса страны" сниму маску и свой костюм и покажу, кто за ней стоит, покажу свой голос, лицо, чтобы люди знали, что такой парень, как я, так умеет петь,

– рассказал Штомбер Вомбер.

Штомбер Вомбер \ фото пресс-служба

Еще одной участницей станет Елена Украинец. Ее эмоциональные уроки вокала набирают миллионы просмотров в TikTok, а один из роликов даже прокомментировала Леди Гага. Однако до того, как заняться преподаванием, Елена мечтала сама выступать на сцене. По ее словам, отказаться от этой затеи ее заставили слова продюсера, который раскритиковал ее внешность.

Как сказал один продюсер: у тебя кривые ноги и косые глаза. Куда тебе лезть? Я решила, что, наверное, мне не нужно петь на сцене. Возможно, я недостаточно талантлива. Значит, и нечего выделываться,

– вспомнила Украинец.

Теперь преподавательница снова попытается осуществить свою мечту. Как отреагируют тренеры на ее голос, зрители увидят в воскресном выпуске.

Также на прослушивание придет Максим Харчишин, племянник фронтмена "Другой Реки" Валерия Харчишина. Он подготовит наставникам подарок – вяленые помидоры. Именно после этого тренеры начнут рассказывать о своих увлечениях за пределами сцены.

Максим Харчишин / фото "Голос страны"

Тина Кароль расскажет, что любит возиться на огороде и делать домашние заготовки.

Попробуйте заняться огородом и заготовками. Это как творчество, но немного другое. Отвлекает от негатива и снимает злость,

– поделится певица.

Тина Кароль / фото tina_karol

Артем Пивоваров признается в любви к LEGO, MONATIK расскажет о рисовании, а Наталья Могилевская – о медитации и поездках в горы.

Кроме того, в выпуске выступят поющий лесник, популярная тиктокерша, исполнитель, бросивший вызов Павлу Зиброву, и рок-певица. Выступление последней, судя по анонсу, побудит одного из тренеров к откровенному разговору.

Ведущими "Голоса страны-14" остаются Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая, а за кулисами с участниками общается Натали Солоник.

Кстати, Артем Пивоваров рассказал, есть ли конкуренция между тренерами "Голоса країни-14".