Вокалістка з TikTok та учасник Kalush без маски: хто виступить на сцені "Голосу країни" у неділю

Про це йдеться в анонсі "1+1 Україна". Новий епізод покажуть 8 листопада о 21:00 на телеканалі, а також на Netflix за підпискою в Україні.

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За час роботи з Kalush Orchestra Штомбер Вомбер відіграв близько 300 концертів і побував у багатьох країнах. Тепер він прагне виконувати власні пісні. Для виступу на вокальному шоу музикант вирішив відмовитися від маски та звичного сценічного костюма.

Я хочу нарешті показати людям, як виглядаю. На сцені Голосу країни зніму маску і свій костюм і покажу, хто за нею стоїть, покажу свій голос, обличчя і щоб люди знали, що такий хлопчина як я, так вміє співати– розповів Штомбер Вомбер.

Штомбер Вомбер \ фото пресслужба

Ще однією учасницею стане Олена Українець. Її емоційні уроки вокалу набирають мільйони переглядів у TikTok, а один із роликів навіть прокоментувала Леді Гага. Однак до викладання Олена мріяла сама виступати на сцені. За її словами, відмовитися від цього задуму її змусили слова продюсера, який розкритикував зовнішність.

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Як сказав один продюсер: у тебе криві ноги і косі очі. Куди тобі сунутися? Я вирішила, що, мабуть, не потрібно мені на сцені співати. Можливо, я недостатньо талановита. Значить, і нема чого рипатися– пригадала Українець.

Тепер викладачка знову спробує здійснити свою мрію. Як відреагують тренери на її голос, глядачі побачать у недільному випуску.

Також на прослуховування прийде Максим Харчишин, племінник фронтмена "Другої Ріки" Валерія Харчишина. Він підготує наставникам подарунок – в’ялені томати. Саме після цього тренери заговорять про свої захоплення поза сценою.

Максим Харчишин / фото "Голос країни"

Тіна Кароль розповість, що любить поратися на городі та робити домашні заготівлі.

Спробуйте займатися городом і закрутками. Це як творчість, але трошки інше. Відволікає від негативу і знімає злість– поділиться співачка.

Тіна Кароль / фото tina_karol

Артем Пивоваров зізнається в любові до LEGO, MONATIK розповість про малювання, а Наталія Могилевська – про медитації та поїздки в гори.

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Крім того, у випуску виступлять співочий лісник, популярна тіктокерка, виконавець, який кинув виклик Павлу Зіброву, та рок-співачка. Виступ останньої, за анонсом, спонукатиме одного з тренерів до відвертої розмови.

Ведучими "Голосу країни-14" залишаються Юрій Горбунов і Катерина Осадча, а за лаштунками з учасниками спілкується Наталі Солонік.

До речі, Артем Пивоваров розповів, чи є конкуренція між тренерами "Голосу країни-14".