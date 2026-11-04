Артем Пивоваров розповів, чи є конкуренція між тренерами "Голосу країни-14"

Про атмосферу на знімальному майданчику артист розповів у коментарі для "ЖВЛ представляє". Пивоваров вважає, що наразі взаємна підтримка переважає над суперництвом. Водночас він припускає, що ближче до завершення сезону боротьба за перемогу стане відчутнішою.

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Насправді, звісно, я думаю, коли вже буде фінал, ми всі усвідомимо, що настане момент конкуренції. Але зараз, мені здається, ми більше підтримуємо одне одного. Тренери підтримують учасників інших команд– зазначив співак.

Артем Пивоваров / фото goloskrainy_official

Для самого Пивоварова участь у шоу – це також нагода попрацювати з колегами та познайомитися з вокалістами, які обрали інших наставників.

Це прекрасний досвід і можливість повзаємодіяти не тільки з колегами, але й з учасниками іншої команди. Дійсно на майданчику є атмосфера єдності– додав артист.

Нагадаємо, "Голос країни" повернувся на екрани після трирічної перерви. У 14-му сезоні тренерські крісла зайняли Артем Пивоваров, Наталія Могилевська, MONATIK і Тіна Кароль. Глядачі вже побачили два випуски сліпих прослуховувань, під час яких наставники формують свої команди. Також відбувся неочікуваний поворот на шоу, в якому коханий учасниці вийшов на сцену й освідчився їй.