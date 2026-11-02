Неочікуваний поворот на "Голосі країни-14": коханий учасниці вийшов на сцену й освідчився їй

Її коханий Юрій вийшов на сцену разом із трирічним сином і подарував каблучку з величезним букетом троянд. Відео цього зворушливого моменту опублікували на сторінці проєкту в інстаграмі.

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Вокалістка Анастасія Бугаєнко вийшла підкорювати зіркових тренерів із запальним треком KALUSH та Tember Blanche "Калуські вечорниці". Дівчині вдалося розвернути червоне крісло Тіни Кароль, яка була приголомшена виконанням репу. Після виступу наставниця покликала Анастасію ближче познайомитися із суддями. Проте головний сюрприз чекав на артистку попереду, адже за лаштунками до важливої місії вже готувався її коханий Юрій разом із трирічним сином. Пара виховує малюка, проте офіційного освідчення дівчина чекала вже тривалий час.

Я мріяла про весілля, але дитина дуже швидко з'явилась. З дитиною – яка романтика! Він каже: "Чого я тобі не освідчуюся, бо я хочу, щоб це було гарно". Дитині вже три роки! Юро, де моя каблучка?– розповідала вокалістка перед виходом на сцену.

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Юрій підібрав найбільш особливий момент для зізнання у почуттях. Коли Тіна Кароль забрала малюка до себе на крісло, чоловік підійшов із розкішним букетом троянд, став на одне коліно та відкрив заповітну коробочку з каблучкою. Анастасія була ошелешена несподіванкою і крізь сльози радості без вагань відповіла згодою на пропозицію руки та серця.

А взагалі у новому сезоні проєкту глядачі вже бачили чимало цікавих моментів, зокрема на сліпі прослуховування приходила донька переможця шоу Олександра Клименка, яка розвернула всі чотири тренерські крісла.