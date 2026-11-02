Неожиданный поворот в шоу "Голос страны-14": возлюбленный участницы вышел на сцену и сделал ей предложение

Ее возлюбленный Юрий вышел на сцену вместе с трехлетним сыном и подарил ей обручальное кольцо с огромным букетом роз. Видео этого трогательного момента опубликовали на странице проекта в инстаграме.

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Вокалистка Анастасия Бугаенко вышла покорять звездных тренеров с зажигательным треком KALUSH и Tember Blanche "Калушские вечерницы". Девушке удалось заставить повернуться красное кресло Тины Кароль, которая была потрясена исполнением рэпа. После выступления наставница пригласила Анастасию поближе познакомиться с судьями. Однако главный сюрприз ждал артистку впереди, ведь за кулисами к важной миссии уже готовился ее возлюбленный Юрий вместе с трехлетним сыном. Пара воспитывает малыша, однако официального предложения девушка ждала уже довольно долго.

Я мечтала о свадьбе, но ребенок появился очень быстро. С ребенком какая романтика! Он говорит: "Почему я тебе не делаю предложение? Потому что хочу, чтобы это было красиво". Ребенку уже три года! Юра, где мое кольцо?– рассказывала певица перед выходом на сцену.

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Юрий выбрал самый особенный момент для признания в чувствах. Когда Тина Кароль забрала малыша к себе на кресло, мужчина подошел с роскошным букетом роз, опустился на одно колено и открыл заветную коробочку с обручальным кольцом. Анастасия была ошеломлена неожиданностью и сквозь слезы радости без колебаний ответила согласием на предложение руки и сердца.

А вообще в новом сезоне проекта зрители уже видели немало интересных моментов, в частности на слепые прослушивания приходила дочь победителя шоу Александра Клименко, которая заставила повернуться все четыре кресла тренеров.