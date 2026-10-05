До Тіни Кароль, Наталії Могилевської та Дмитра Монатіка приєднався Артем Пивоваров. Про це повідомили на офіційній інстаграм-сторінці "Голосу країни".

Цього сезону Артем Пивоваров шукатиме серед учасників тих, хто зможе не лише вразити глядачів своїм голосом, а й стати справжнім голосом свого покоління.

Серед учасників можна побачити людей різних професій, які співають за покликом душі і, так само, як і я, фанатично ставляться до музики. Цей проєкт дає можливість не лише проявити себе, а й вивільняти емоції, сублімуючи їх у спів, що особливо важливо в наш час. Україна багата на співочих людей і голос нашої країни має лунати гучно на весь світ,

– наголосив артист.

Для Артема Пивоварова це вже другий сезон у ролі тренера "Голосу країни". У 2023 році його підопічний – музикант і ветеран ЗСУ Михайло Панчишин – переміг у "Голосі країни-13".

Дивитися новий сезон шоу українські глядачі зможуть не лише на телебаченні. "Голос країни-14" також буде доступний на Netflix у межах підписки. Ведучими проєкту залишаться Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Водночас уже відомо про одну з учасниць нового сезону. До "Голосу країни" приєдналася акторка Олена Світлицька, яка зустрічається з Тарасом Цимбалюком.