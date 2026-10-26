Возлюбленная Цимбалюка взорвала сцену шоу "Голос страны" и заставила Кароль танцевать босиком

Елена Светлицкая стала яркой участницей шоу "Голос страны-14", покорив тренеров своим выступлением. Во время шоу ее возлюбленный Тарас Цимбалюк выбежал на сцену с букетом пионов, а Тина Кароль и Наталья Могилевская устроили безумные танцы.

Актриса вышла на сцену под зажигательный хит Гайтаны "Самотня боса". Чтобы максимально отдаться драйву и окунуться в атмосферу, Елена сняла туфли на каблуках прямо во время выступления на шоу "Голос страны-14".

Безумная энергия звезды украинских сериалов мгновенно передалась звездным тренерам. Тина Кароль тоже сняла обувь и взобралась танцевать прямо на кресло, а Наталья Могилевская устроила танцы рядом с MONATIK и в итоге нажала красную кнопку, взяв актрису в свою команду.

По окончании песни Светлицкая под овации зала вывела на сцену Тараса Цимбалюка. Звездный актер подарил возлюбленной роскошный букет пионов и нежный поцелуй, чем вызвал бурную реакцию тренеров.

Могилевская сразу же спровоцировала пару прямолинейным вопросом о свадьбе, заставив Цимбалюка сильно покраснеть.

От всего сердца скажу вам, что создавать свою жизнь, любовь, продолжать рожать, воспитывать детей, петь, снимать кино во время войны – это, считаю, и есть наша главная победа. Рада вас видеть, поздравляю,

– трогательно обратилась к влюбленным Наталья Могилевская.

За кулисами шоу Тарас Цимбалюк с юмором добавил, что после такого яркого выступления готов даже создать вокальное трио с любимой и ее новой наставницей.

"Голос страны-14": выступление Елены Светлицкой – смотреть видео онлайн

Интересно, что некоторые участники предыдущих сезонов шоу "Голос", на которых не делали ставку тренеры, стали звездами украинской сцены.