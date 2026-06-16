"Голос страны" возвращается после трехлетнего перерыва: кастинг уже начался

Телеканал 1+1 Украина объявил о возвращении шоу талантов "Голос страны". Премьера 14-го сезона состоится уже осенью.

Об этом сообщается на сайте 1+1. Работа над новым сезоном "Голоса страны" уже ведётся.

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Кастинг на 14-й сезон проекта "Голос страны" стартовал и продлится до 31 августа включительно. Принять участие могут все желающие в возрасте от 16 лет: сольные исполнители, дуэты, трио, квартеты и музыкальные коллективы.

Сегодня талант должен не просто удивлять, а говорить. Поэтому в этом году на главной музыкальной сцене страны проект собирает невероятные голоса, самобытные таланты, истории которых находят отклик у миллионов. "Голос страны" традиционно призывает тех украинцев, чьи голоса способны питать, поддерживать и вдохновлять, вызывая гордость за своих,

– сообщил телеканал 1+1.

Важно! Принять участие в "Голосе страны" можно, заполнив анкету по ссылке.

Имена четырех звездных тренеров объявят позже. Однако создатели "Голоса страны" обещают, что новый сезон станет одним из самых ожидаемых телевизионных событий года.

Что нужно знать о проекте "Голос страны"?

Премьера "Голоса страны" состоялась в 2011 году на телеканале 1+1. Это украинская адаптация формата The Voice, созданного медиамагнатом Джоном де Молом в Нидерландах.

12-й сезон проекта приостановили из-за начала полномасштабного вторжения России в Украину, однако впоследствии возобновили. Финал состоялся в прямом эфире на станции киевского метро Майдан Независимости.

Съемки европейского, 13-го сезона, прошли в Варшаве. Финал имел благотворительный характер, а победу одержал военнослужащий Михаил Панчишин, который был в команде Артема Пивоварова.