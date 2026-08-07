Кто присоединился к Тине Кароль: в "Голосе страны-14" объявили второго наставника

Команда проекта "Голос страны" продолжает постепенно раскрывать подробности нового, 14-го сезона. На прошлой неделе стало известно, что первой звездной наставницей шоу станет Тина Кароль.

Теперь создатели проекта раскрыли имя второй тренерши. Об этом сообщили на официальной странице "Голоса страны" в инстаграме.

Второе тренерское кресло займет Наталья Могилевская. В проекте ее представили как одну из самых успешных продюсеров Украины, которая за годы карьеры открыла наибольшее количество артистов в истории независимого украинского шоу-бизнеса. Также в команде шоу подчеркнули, что певица уже более 30 лет остается одной из самых любимых артисток украинцев, а ее жизненный путь является примером и источником вдохновения для многих женщин.

Именно сейчас я пишу книгу для молодых артистов "Хочешь стать звездой – стань солнцем". Мне есть что рассказать моим артистам. Я буду искать не только голос, я буду искать открытое сердце. Ведь артисты, с которыми мне довелось работать и которым я в свое время помогала, прежде всего прекрасные люди – с ценностями, достоинством и добротой в сердце. Я всегда считала, что артист должен быть лидером и примером. То есть я буду искать и голос, и настоящее внутреннее сияние,

– отметила Наталья Могилевская.

Как выяснилось, приглашение стать наставницей нового сезона "Голоса страны" Наталья Могилевская получила в свой день рождения – 2 августа. Команда проекта лично приехала поздравить артистку и подготовила для нее сюрприз – торт высотой более 1,3 метра. Его оформили в стиле шоу и украсили логотипом.

Известно, что неизменными ведущими нового сезона "Голоса страны" останутся Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая. Имена других звездных наставников проекта объявят позже.

Напомним, что "Голос страны" – не единственный телевизионный проект, который вскоре снова появится в эфире после длительной паузы. Недавно стало известно, что украинские зрители увидят возвращение и других популярных шоу.