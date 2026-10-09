Кто-то в ВСУ, кто-то за границей: что стало со звездами "Голоса страны"

Победа в шоу "Голос страны" всегда выглядит примерно одинаково: конфетти, слезы тренера, статуэтка в руках и ощущение, что завтра Spotify уже сам позвонит с предложением о мировом турне. Реальность, как обычно, немного менее телевизионна.

Накануне 14-го сезона "Голоса страны", который стартует 25 октября 2026 года, 24 Канал решил вспомнить всех 13 победителей. Кто-то до сих пор собирает полные залы, кто-то преподает вокал, кто-то пошел служить, а некоторых после финальных титров пришлось буквально разыскивать в соцсетях.

Иван Ганзера – 1 сезон



Иван Ганзера / Фото из Инстаграму



Первый победитель шоу не променял спокойную жизнь на бесконечные светские рауты. Иван сейчас живет в Коростене, работает в местном Дворце культуры, обустроил собственную студию, записывает музыку и выступает для военных.

Павел Табаков – 2 сезон



Павел Табаков / Фото из Инстаграму



Павел после победы продолжил сольную карьеру, но последние годы принесли гораздо более серьезные испытания. Перед полномасштабным вторжением у певца диагностировали рак, он лечился в Польше, а после выздоровления вернулся к концертам и музыке. В 2026 году Табаков снова активно выступает.

Анна Ходоровская – 3-й сезон



Анна Ходоровская / Фото из Инстаграму



А вот здесь произошла полная перезагрузка. Победительница 2013 года теперь выступает как Anna Manie: вместо телевизионного образа юной романтичной вокалистки – R&B, соул, авторские композиции и работа вокальным коучем. В 2026 году она выпустила трек "love love love".

Игорь Грохоцкий – 4-й сезон



Игорь Грохоцкий / Фото из Инстаграму



Бывший футболист после победы в команде Святослава Вакарчука выпускал авторские песни и окончательно сменил футбольное поле на музыку. В последнее время о нем мало слышно в больших украинских СМИ; в 2024 году Грохоцкий давал интервью украинскому телевидению в Канаде, где говорил о музыке, футболе и своей карьере.

Антон Копитин – 5-й сезон



Антон Копитин / Фото из Инстаграму



После шоу Антон гастролировал, работал в музыкальных проектах и был вокалистом шоу "Танцы со звездами". После начала полномасштабной войны многодетный отец вместе с семьей уехал в Сиэтл в США, где продолжил заниматься музыкой.

Виталина Мусиенко – 6-й сезон



Виталина Мусиенко / Фото из Инстаграму



Когда-то Святослав Вакарчук называл ее голос таким, который рождается "раз в сто лет". После победы Виталина не бросилась конвейерно выпускать хиты, а впоследствии почти исчезла из публичного пространства. После начала большой войны она эвакуировалась из Харькова; в соцсетях появлялись фото из Италии и Таллинна, но новостей об активной сценической карьере в последнее время почти нет.

Александр Клименко – 7-й сезон



Александр Клименко / Фото из Инстаграму



Александр и до шоу был священником, поэтому после победы не стал строить поп-карьеру с дымовыми машинами и танцорами. Он продолжил священническое и миссионерское служение. В феврале 2026 года Клименко, в частности, встречался со студентами Волынской духовной семинарии.

Елена Луцнко – 8-й сезон



Елена Луцнко / Фото из Инстаграму



Елена выиграла шоу в 20 лет, получила квартиру в Киеве, но впоследствии сделала ставку не только на собственную сцену. В Белой Церкви она открыла вокальную студию, где обучает детей и взрослых, и продолжает заниматься музыкой.

Оксана Муха – 9 сезон



Оксана Муха / Фото из Инстаграму



Оксана пришла на "Голос" уже опытной артисткой и после победы никуда не исчезла. В 2022 году певица рассказала о борьбе с онкологическим заболеванием, после лечения вернулась на сцену, а в 2026-м продолжает гастролировать с программой "Ретро украинского сердца".

Роман Сасанчин – 10-й сезон



Роман Сасанчин / Фото из Инстаграму



Роман сумел выиграть и "Голос. Дети", и взрослую версию "Голоса страны" – талант-шоу для него буквально стало семейной традицией. Однако в последнее время он отошел от большой сцены: работает сессионным музыкантом в студии и создает музыку для других артистов. В 2026 году также стало известно о его разводе с женой Иванной.

Сергей Лазановский – 11-й сезон



Сергей Лазановский / Фото из Instagram



Один из тех случаев, когда после финала карьера не закончилась вместе с конфетти. LAZANOVSKYI / RIDNYI гастролирует по Украине, участвует в благотворительных поездках за границу и параллельно преподает эстрадный вокал в Университете Короля Данила. Правда, в 2026 году артист откровенно говорил и о творческом кризисе.

Мария Квитка – 12-й сезон



Мария Квитка / Фото из инстаграма



Мария после победы сделала именно то, что от нее и ждали: не стала петь стандартный поп, а еще глубже погрузилась в украинский фольклор. В 2025 году она выпустила альбом "Розцвіт" с десятью старинными песнями, продолжает работать как этнограф и художник по костюмам. Кроме того, "Суспильне" сообщает, что с 2022 года Квитка служит в Силах обороны Украины.

Михаил Панчишин (Ptashkin) – 13-й сезон



Михаил Панчишин (Ptashkin) / Фото из Википедии



У последнего на сегодняшний день победителя есть история, которую сценаристам шоу даже не пришлось приукрашивать. Панчишин воевал, получил контузию и частично потерял слух, а после возвращения к музыке выиграл "Голос страны" с авторской песней "Неизвестный герой". Сейчас Ptashkin выступает, занимается благотворительностью и говорит о музыке как об одном из способов психологической реабилитации ветеранов.

Ранее мы рассказывали о том, Где сейчас находятся победители украинских телешоу.