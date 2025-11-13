Молитва, звучащая сердцем: хор "Гомон" оживил Литургию Леонтовича во Львове

-

В темные осенние дни Львовский органный зал наполнился светом от хора "Гомон". Накануне большого тура по Европе хористы подарили львовянам молитву, спетую сердцем. Среди мягкого света и взглядов, полных ожидания, зазвучала "Литургия Иоанна Златоуста".

Это был не просто концерт, а звучание веры, боли, света и надежды, что разворачивались в каждой ноте. Журналисты 24 Канала также насладились этим теплым осенним вечером и пообщались с хористами.

Тоже интересно Хор "Гомон" собрал аншлаги в Варшаве, а Вадим Яценко рассказал о своих впечатлениях от публики

Почему после ретро-песен спели именно Леонтовича?

Хор "Гомон" – профессиональный хоровой коллектив, который знакомит слушателей с лучшими достижениями хорового искусства.

Еще полгода назад хор "Гомон" анонсировал очень амбициозный проект в сотрудничестве с Радио Культура – запись полного издания хоровых произведений Николая Леонтовича.

Один из руководителей Органного зала – Тарас Демко отметил, что это очень сложный проект, поскольку хор стремится записать наследие Николая Леонтовича к 150-летию со дня его рождения.

Это очень глубокая, духовная музыка. Николай Леонтович – это не только автор "Щедрика", он написал сотни произведений хоровой музыки. Мы хотим быть первыми, кто в комплексе записал эту музыку. Эта программа будет интересна любителям хоровой музыки, тем, кто открыл для себя хор "Гомон",

– говорит Тарас Демко.



Хор "Гомон" исполняет Литургию Леонтовича / Фото Александр Кириловец

Что о новой программе говорят хористы?

Партию священника в Литургии исполнил отец Роман Якимовский, который также является одним из хористов. Он попал в "Гомон" еще в 2010 году и сейчас сочетает священническое служение и работу в хоре. Мужчина отмечает, что особой частью в этой Литургии для него является евхаристический канон, где происходит переисточение хлеба и вина на Тело и Кровь Христа.

Духовная музыка – это особая музыка, которая не только радует слух, но и имеет положительное влияние на душу человека. Может успокаивать, вразумлять. Тем более сейчас, во время войны, испытаний и скорби. Литургическая музыка сейчас положительно будет влиять на всех слушателей, ценителей духовной культуры и музыки,

– говорит отец Роман.



Отец Роман Якимовский в хоре "Гомон" / Фото Александр Кириловец

Вся Литургия была пронизана одной мыслью – о прекращении войны. Это внутреннее духовное состояние покоя, умиротворения, ощущение блаженства. Молитва обладает способностью положительно влиять на помыслы человека, его чувства и сердце.

Инна Торбич – хормейстер хора "Гомон" отметила, что литургические произведения – неотъемлемая часть украинской культуры, наследия. Это то, чего мы нуждаемся сейчас.

Несмотря на то, что концерт по произведению Леонтовича был по-особенному трепетным для хористов, он был еще и чрезвычайно ответственным. После огромного успеха в соцсетях "Гомон" отправился в большой тур по Украине. За 3 месяца сыграли более сотни концертов, поэтому времени на изучение новой программы было мало.

Мы тренировались по 3 – 4 часа между концертами. Но это была очень конструктивная, плодотворная работа, не было отвлечений на шутки или что-то другое. Вадим (дирижер хора – 24 Канал) имеет очень структурированное видение того, что делает. Трудность заключалась лишь в том, что нужно было сделать это максимально быстро и качественно,

– призналась Инна.



Хор "Гомон" начал запись произведений Леонтовича / Фото Александр Кириловец

В тот вечер в Органном зале царила тишина, в которой можно было услышать самое главное. Около 300 слушателей оставили свои заботы за пределами концертного зала и растворились в молитве, которая наполняла духовно изнутри.

Почему Яценко выбрал для первого концерта цикла именно "Литургию Иоанна Златоуста"?

Музыка Леонтовича, известна в основном благодаря "Щедрику", в этой Литургии раскрылась совсем по-другому – как глубокий разговор с Богом, как покаяние и просветление одновременно.

Такими проектами "Гомон" распространяет и популяризирует украинскую классику и дирижер хора Вадим Яценко признается, что чувствует в этом особую ответственность. Проект с произведениями Леонтовича был запланирован еще в прошлом году и "Гомон" был уверен, что успеет реализовать его за 2,5 года. Однако сейчас есть огромное количество работы, концертов и Вадим волнуется из-за того, что может не успеть выполнить все запланированное.

Я чувствую большую ответственность, потому что понимаю, – это популяризация украинского хорового и классического искусства. А также, если мы доведем эту работу до конца, она поможет в образовании будущих музыкантов, потому что мы всегда сталкиваемся с нехваткой качественных записей,

– подытожил Яценко.



Вадим Яценко на сцене Органного зала / Фото Александр Кириловец

Важно понимать, что Леонтович создал новую хоровую новую, в которой тонкое гармоническое мышление, драматургия и эмоциональная глубина соединены с глубиной украинского фольклора. Именно Леонтович в свое время развил хоровые обработки до их кульминационной на то время высоты. Его творчество – национальное сокровище, которое до сих пор раскрывается и восхищает поколения слушателей и исполнителей.

Пение "Гомона" в тот вечер заполнило все пространство. Люди в зале сидели, затаив дыхание: никто не шевелился, не кашлянул, даже, как пошутил Вадим Яценко, ни у кого не зазвонил телефон. Глаза зрителей были наполнены светом и теплом, следили за дирижером, что казалось, управляет не только голосами, но и сердцами.

Когда прозвучали последние аккорды, зал взорвался аплодисментами – длинными, благодарными, настоящими. Потому что в тот вечер каждый прикоснулся к чему-то святому – к музыке Леонтовича, что и через века продолжает звучать, как молитва, рожденная из любви к жизни, к Богу и к Украине.