После заявлений Мандзюк: Решетник впервые высказался об отношениях Терена с победительницей "Холостяка"

Несмотря на то, что 13 сезон романтического реалити "Холостяк" завершился еще полгода назад, его обсуждения до сих пор не утихают. Так, недавно подруга Александра Терена, который участвовал в шоу, заявила, что на самом деле у него не было отношений с победительницей Инной.

Такие заявления уже прокомментировал телеведущий проекта Григорий Решетник. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Мирославы Мандзюк.

Вас также может заинтересовать Началось все с шутки, – известный певец признался, предлагали ли ему стать новым "Холостяком"

Телеведущий считает, что высказывания Елены Мандзюк являются ложными, ведь она не находилась рядом с Александром и Инной Белень во время съемок, когда их чувства только зарождались. Я снимал проект, я работал и могу сказать, что были отношения, были чувства. А это уже все постпридумки, постинтерпритации, потому что так кому-то хочется. Александр Терен сам принимал решение, Александр Терен имеет право комментировать свою жизнь самостоятельно, а все остальные также имеют право на собственное мнение. Если так говорят, это говорит лишь о зашкаливающей популярности проекта,

– отметил ведущий.

Интервью с Григорием Решетником: смотрите видео онлайн

Напомним, что после заявлений Елены Мандзюк и сам Александр дал интервью, где прокомментировал слова подруги. Терен рассказал, что на самом деле после завершения проекта они с Инной Белень общались, однако их отношения не были такими же близкими, как на проекте.