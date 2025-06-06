После заявлений Мандзюк: Решетник впервые высказался об отношениях Терена с победительницей "Холостяка"
- Подруга Александра Терена заявила, что у него не было отношений с победительницей "Холостяка 13" Инной.
- Телеведущий проекта Григорий Решетник прокомментировал эти заявления.
Несмотря на то, что 13 сезон романтического реалити "Холостяк" завершился еще полгода назад, его обсуждения до сих пор не утихают. Так, недавно подруга Александра Терена, который участвовал в шоу, заявила, что на самом деле у него не было отношений с победительницей Инной.
Такие заявления уже прокомментировал телеведущий проекта Григорий Решетник. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Мирославы Мандзюк.
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Интервью с Григорием Решетником: смотрите видео онлайн
Напомним, что после заявлений Елены Мандзюк и сам Александр дал интервью, где прокомментировал слова подруги. Терен рассказал, что на самом деле после завершения проекта они с Инной Белень общались, однако их отношения не были такими же близкими, как на проекте.