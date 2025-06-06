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Show24 Украинские звезды После заявлений Мандзюк: Решетник впервые высказался об отношениях Терена с победительницей "Холостяка"
6 июня, 12:14
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После заявлений Мандзюк: Решетник впервые высказался об отношениях Терена с победительницей "Холостяка"

София Хомишин
Основні тези
  • Подруга Александра Терена заявила, что у него не было отношений с победительницей "Холостяка 13" Инной.
  • Телеведущий проекта Григорий Решетник прокомментировал эти заявления.

Несмотря на то, что 13 сезон романтического реалити "Холостяк" завершился еще полгода назад, его обсуждения до сих пор не утихают. Так, недавно подруга Александра Терена, который участвовал в шоу, заявила, что на самом деле у него не было отношений с победительницей Инной.

Такие заявления уже прокомментировал телеведущий проекта Григорий Решетник. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Мирославы Мандзюк.

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Телеведущий считает, что высказывания Елены Мандзюк являются ложными, ведь она не находилась рядом с Александром и Инной Белень во время съемок, когда их чувства только зарождались.

Я снимал проект, я работал и могу сказать, что были отношения, были чувства. А это уже все постпридумки, постинтерпритации, потому что так кому-то хочется. Александр Терен сам принимал решение, Александр Терен имеет право комментировать свою жизнь самостоятельно, а все остальные также имеют право на собственное мнение. Если так говорят, это говорит лишь о зашкаливающей популярности проекта, 
– отметил ведущий.

Интервью с Григорием Решетником: смотрите видео онлайн

Напомним, что после заявлений Елены Мандзюк и сам Александр дал интервью, где прокомментировал слова подруги. Терен рассказал, что на самом деле после завершения проекта они с Инной Белень общались, однако их отношения не были такими же близкими, как на проекте.