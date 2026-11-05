Не более 5 килограммов: Решетник раскрыл жесткое условие своего контракта в шоу "Холостяк"

Григорий Решетник рассказал, что в его контракте ведущего шоу "Холостяк" в свое время был пункт о весе. Перед съемками нового сезона он не должен был набирать более пяти килограммов.

Об этом условии Решетник упомянул в раунде "Было или не было" в шоу "Кто сверху?" на Новом канале.

Всю жизнь пытаюсь похудеть. И поэтому мой любимый телеканал прописал мне в контракте, что я не должен перед новым сезоном проекта "Холостяк" набирать вес больше чем на пять килограммов. Потому что тогда я выгляжу в кадре крупноватым, да и костюмы сидят не так, как надо,

– с улыбкой поделился Решетник.

Григорий Решетник на съемках шоу "Холостяк" / фото holostyakstb

По словам ведущего, такое условие ему поставили давно. Он даже запомнил, как ему объяснили появление этого пункта: "Давай хоть что-нибудь запишем в твой контракт, потому что ты идеален".

За кулисами "Кто сверху?" Решетник рассказал и о своих требованиях к организаторам мероприятий. Как оказалось, отдельного райдера у него до сих пор нет. Когда его спрашивают, что подготовить к приезду, ведущий либо оставляет это на усмотрение организаторов, либо просит три вещи: кофе без молока, воду и радиомикрофон.

Григорий Решетник на съемках шоу "Холостяк" / фото holostyakstb

К пожеланиям других артистов Решетник относится спокойно. Сам он, например, предпочитает поесть дома или уже после работы, а во время мероприятия не садится за стол вместе с гостями.

Выпуск "Кто сверху?" с участием Решетника посвятили Дню железнодорожника. Его покажут 5 ноября в 20:00 на Новом канале.

Кстати, холостяк Вячеслав Кравцов назвал основные "красные флажки" у девушек. Некоторые манеры поведения и черты внешности для него являются табу.