Не більше 5 кілограмів: Решетнік розкрив жорстку умову свого контракту в "Холостяку"

Про цю умову Решетнік згадав у раунді "Було чи не було" на шоу "Хто зверху?" на Новому каналі.

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Усе життя намагаюся схуднути. І тому мій улюблений телеканал записав мені в контракті, що я не маю перед новим сезоном проєкту "Холостяк" гладшати більше ніж на пʼять кілограмів. Бо тоді стаю величеньким у кадрі, та й костюми сидять не так, як треба– з усмішкою поділився Решетнік.

Григорій Решетнік на зніманнях шоу "Холостяк" / фото holostyakstb

За словами ведучого, таку умову йому поставили давно. Він навіть запам’ятав, як йому пояснили появу цього пункту: "Давай хоч щось запишемо у твій контракт, бо ти ідеальний".

За лаштунками "Хто зверху?" Решетнік розповів і про власні вимоги до організаторів заходів. Як виявилося, окремого райдера він досі не має. Коли його запитують, що підготувати до приїзду, ведучий або залишає це на розсуд організаторів, або просить три речі: каву без молока, воду та радіомікрофон.

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Григорій Решетнік на зніманнях шоу "Холостяк" / фото holostyakstb

До побажань інших артистів Решетнік ставиться спокійно. Сам він, наприклад, воліє поїсти вдома або вже після роботи, а під час заходу не сідає за стіл разом із гостями.

Випуск "Хто зверху?" за участю Решетніка присвятили Дню залізничника. Його покажуть 5 листопада о 20:00 на Новому каналі.

До речі, холостяк В'ячеслав Кравцов назвав головні red flags у дівчатах. Деяка поведінка та риси зовнішності для нього є табу.