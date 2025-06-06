Это сложно и дорого, – Григорий Решетник откровенно рассказал о строительстве дома во время войны

Украинский телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина приобрели дом, где делают ремонт. Шоумен рассказал, на каком этапе сейчас их строительство.

Также он рассекретил, кто все оплачивает. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Мирославы Мандзюк.

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Как оказалось, супруги купили дом еще 5 лет назад и постепенно там делают ремонт. Сейчас Григорий и Кристина не знают, когда смогут с арендованной квартиры перебраться в собственный дом, потому что он сейчас на этапе покраски стен.

Мы его строим уже пять лет, там был сначала только фундамент. Дедлайны отпустили, потому что все это упирается в финансы. Поскольку мы люди порядочные и честно зарабатываем деньги, накапливаем и потом инвестируем. Это сложно и дорого. Хочется быстрее, но дедлайны не ставим,

– рассказал Решетник.

Он добавил, что закрывает большинство финансовых вопросов по строительству, однако если ему не хватает, то жена помогает.

Интервью с Григорием Решетником: смотрите видео онлайн

Что известно о доме Григория Решетника