Куда исчез Алекс Топольский: Григорий Решетник прокомментировал судьбу эксхолостяка

Главный герой 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Алекс Топольский в последнее время практически не появляется в информационном пространстве. Бизнесмен, актер и модель раньше делился подробностями своей жизни в соцсетях, однако сейчас его страница в инстаграме не обновляется.

Последняя публикация в его аккаунте датирована октябрем 2025 года. Ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник, который был знаком с Алексом Топольским еще со времен участия того в шоу, рассказал, знает ли он что-нибудь о его нынешнем местонахождении. Об этом он рассказал в интервью для "РБК-Украина".

Телеведущий признался, что не знает, где сейчас находится Алекс Топольский.

Он переехал на Бали, начал писать, запутался в языках: украинский, русский, потерялся в восприятии мира, в мировоззрении. Я его потерял. Я ничего плохого о нем сказать не могу, благодарю его за сезон, нормальный был парень,

– рассказал Григорий Решетник.

Также телеведущий рассказал о недавней встрече с Екатериной Лозовицкой, которая стала победительницей 12-го сезона "Холостяка". Как отметил ведущий, модель тоже не знает, где сейчас находится Алекс Топольский.

Интервью с Григорием Решетником: смотрите видео онлайн

Тем временем Екатерина Лозовицкая остается в Украине. Недавно модель вышла замуж за певца, который участвовал в шоу "Голос страны".