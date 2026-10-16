Остання публікація на його акаунті датована жовтнем 2025 року. Ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік, який був знайомий з Алексом Топольським ще з часів участі чоловіка в шоу, розповів, чи знає щось про його теперішнє місцеперебування. Цим він поділився в інтерв'ю для "РБК-Україна".

Телеведучий зізнався, що не знає, де нині перебуває Алекс Топольський.

Він переїхав на Балі, почав писати, заплутався в мовах: українська, російська, загубився у світосприйнятті, у світогляді. Я його загубив. Я нічого поганого про нього не можу сказати, дякую йому за сезон, нормальний був хлопець,

– розповів Григорій Решетнік.

Також телеведучий розповів про нещодавню зустріч із Катериною Лозовицькою, яка стала переможницею 12-го сезону "Холостяка". Як зазначив ведучий, модель теж не знає, де зараз перебуває Алекс Топольський.

Інтерв'ю з Григорієм Решетніком: дивіться відео онлайн

Тим часом Катерина Лозовицька залишається в Україні. Нещодавно модель вийшла заміж за співака, який брав участь у шоу "Голос країни".