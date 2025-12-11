Разводиться не хочет: Григорий Решетник рассказал о кризисе в браке

Григорий и Кристина Решетники в браке уже 15 лет. За это время у пары родилось трое сыновей. Но несмотря на семейное счастье, супруги переживали серьезный кризис.

По словам Григория, это произошло 10 лет назад, пишет 24 Канал со ссылкой на программу "55 за 5".

Решетник рассказал, что десять лет назад они жили в съемной квартире. Денег постоянно не хватало, а отношения трещали по швам. Это все негативно влияло на моральное состояние, а также и на качество жизни.

Ведущий не скрывает, что прожить этот этап помогла именно мудрость Кристины. Они смогли переступить через невзгоды и начали новую главу жизни.

Мужчины в такие моменты просто хотят убежать, потому что им сложно. А женщины сильные, держатся, поэтому здесь инициатива в женских руках. Каждый хочет от проблем убежать подальше,

– откровенно сказал шоумен.

Григорий Решетник с женой / Фото из инстаграма

Мужчина подытожил, что сегодня действительно увеличивается статистика разводов, особенно во время войны. Но он отметил, что имеет взрослую и сознательную позицию, и в жизни действительно может быть разное, однако разводиться не хочет и не планирует.

Главное о личной жизни Григория Решетника