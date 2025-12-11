По словам Григория, это произошло 10 лет назад, пишет 24 Канал со ссылкой на программу "55 за 5".

Читайте также Это деградация, – невеста Кулебы жестко ответила на хейт из-за танцев на концерте MONATIK

Решетник рассказал, что десять лет назад они жили в съемной квартире. Денег постоянно не хватало, а отношения трещали по швам. Это все негативно влияло на моральное состояние, а также и на качество жизни.

Ведущий не скрывает, что прожить этот этап помогла именно мудрость Кристины. Они смогли переступить через невзгоды и начали новую главу жизни.

Мужчины в такие моменты просто хотят убежать, потому что им сложно. А женщины сильные, держатся, поэтому здесь инициатива в женских руках. Каждый хочет от проблем убежать подальше,

– откровенно сказал шоумен.

Григорий Решетник с женой / Фото из инстаграма

Мужчина подытожил, что сегодня действительно увеличивается статистика разводов, особенно во время войны. Но он отметил, что имеет взрослую и сознательную позицию, и в жизни действительно может быть разное, однако разводиться не хочет и не планирует.

Ранее Григорий честно признался в блице шоу, бывало ли такое, что участницы проекта "Холостяк" влюблялись именно в него, а не в главного героя.

Главное о личной жизни Григория Решетника