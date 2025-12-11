За словами Григоріями, це сталось 10 років тому, пише 24 Канал із посиланням на програму "55 за 5".

Решетнік розповів, що десять років тому вони жили в орендованій квартирі. Грошей постійно бракувало, а стосунки тріщали по швах. Це все негативно впливало на моральний стан, а також і на якість життя.

Ведучий не приховує, що прожити цей етап допомогла саме мудрість Христини. Вони змогли переступити через негаразди й почали новий розділ життя.

Чоловіки в такі моменти просто хочуть втекти, тому що їм складно. А жінки сильні, тримаються, тому тут ініціатива у жіночих руках. Кожен хоче від проблем втекти подалі,

– відверто сказав шоумен.

Чоловік підсумував, що сьогодні дійсно збільшується статистика розлучень, особливо у час війни. Та він наголосив, що має дорослу та свідому позицію, і у житті дійсно може бути різне, однак розлучатись не хоче і не планує.

