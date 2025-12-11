Розлучатись не хоче: Григорій Решетник розповів про кризу у шлюбі

Григорій та Христина Решетники у шлюбі вже 15 років. За цей час у пари народилось троє синів. Та попри сімейне щастя, подружжя переживало серйозну кризу.

За словами Григоріями, це сталось 10 років тому, пише 24 Канал із посиланням на програму "55 за 5".

Решетнік розповів, що десять років тому вони жили в орендованій квартирі. Грошей постійно бракувало, а стосунки тріщали по швах. Це все негативно впливало на моральний стан, а також і на якість життя.

Ведучий не приховує, що прожити цей етап допомогла саме мудрість Христини. Вони змогли переступити через негаразди й почали новий розділ життя.

Чоловіки в такі моменти просто хочуть втекти, тому що їм складно. А жінки сильні, тримаються, тому тут ініціатива у жіночих руках. Кожен хоче від проблем втекти подалі,

– відверто сказав шоумен.

Григорій Решетник з дружиною / Фото з інстаграму

Чоловік підсумував, що сьогодні дійсно збільшується статистика розлучень, особливо у час війни. Та він наголосив, що має дорослу та свідому позицію, і у житті дійсно може бути різне, однак розлучатись не хоче і не планує.

