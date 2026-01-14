Решетника раскритиковали после сбора на "Охматдет": ведущий впервые ответил на обвинения
- Григорий Решетник ответил на обвинения о непрозрачности сборов средств на "Охматдет" после обстрела больницы в 2024 году, заявив, что средства передавались через их банку с женой.
- 8 июля 2024 года российские ракеты повредили детскую больницу "Охматдет", в результате чего погибли 2 человека, а 32 получили ранения, включая 8 госпитализированных детей.
В соцсети Threads активно обсуждают сборы, к которым присоединился телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина. Блогер и волонтер Анастасия вместе с коллегой усомнились в прозрачности этих сборов, что активно подхватили и другие пользователи.
Григорий Решетник впервые прокомментировал обвинения в свою сторону и попытался расставить все точки над "і". Пишет 24 Канал со ссылкой на его страницу в Threads.
Речь идет о сборе средств летом 2024 года после обстрела детской больницы "Охматдет" российской армией. Пользователи проверили прозрачность работы благотворительного фонда "Решетник Фемели", однако согласно официальной финансовой отчетности фонда за 2024 год, доступной в открытых реестрах, в разделах доходов и расходов значатся нулевые показатели.
По сборам, которые мы инициировали с женой самостоятельно – мы всегда очень следили за своевременностью передачи средств и отчетностью. Действительно, средства на "Охматдет" направлялись не через счет Фонда, а с нашей банки. Мы сразу публиковали эту отчетность, но сейчас, очевидно, стоит о ней напомнить. И еще раз поблагодарить каждого и каждой из вас, что поддержали тогда "Охматдет" и детей, которые так в этом нуждались,
– написал Григорий.
Что известно об обстреле "Охматдета"?
- 8 июля 2024 года россияне обстреляли Киев ракетами, в результате чего пострадала детская больница.
- Крылатая ракета Х-101 повредила пять корпусов, в частности токсикологическое отделение, где лечение проходили тяжелобольные дети.
- По словам главы МВД Игоря Клименко в результате атаки погибло 2 человека, 32 получили ранения, среди них 8 детей были госпитализированы.