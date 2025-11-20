Путь к славе, обернувшийся скандалом: что надо знать о певице GRISANA

Украинская певица GRISANA попала в громкий скандал из-за своих родственных связей. В сети подозревают, что отец артистки связан со взяточничеством и делом о заказном убийстве.

Широкая публика узнала о молодой исполнительнице в начале 2025 года, когда она приняла участие в Нацотборе на Евровидение. 24 Канал расскажет, что известно о GRISANA, ее путь к шоубизнесу и последний громкий скандал.

Что известно о GRISANA?

Настоящее имя 21-летней певицы – Анастасия Грицун, она родом из Днепра. Девушка занимается вокалом с 10 лет, а три года назад начала писать собственные треки. Артистка по-настоящему готовилась к карьере в шоубизнесе: обдумывала собственный образ, придумала псевдоним и развивала свои умения.

Помню вечер, когда мне исполнилось 14 лет, и мама подарила поездку на прослушивание в одну из киевских школ вокала. Меня тогда это поразило и растрогало. И уже после этого я начала задумываться над чем-то большим. Появилась вера и уверенность в себе,

– рассказывала артистка для "Вечір.Media".

Псевдоним GRISANA пришел к артистке сам, как рассказывала она для "ТыКиев". Даже люди из близкого окружения начали называть ее не Настей, а Грис.



GRISANA / Фото из инстаграма GRISANA

Сценический образ GRISANA певице помогла выстроить ее креативный директор. Он сформирован из некоторых черт характера самой артистки, которые исполнительница гиперболизировала.

Это частичка моей личности, потому что slay-дива – это не сценический образ, а образ жизни,

– говорила звезда.

Дебютный сингл и клип GRISANA вышел в марте 2024 года под названием "Любовь в кавычках". Музыкальный стиль исполнительницы – поп в сочетании с R&B, а также соул. Певица и сама слушает такую музыку, а еще обожает джаз.

GRISANA – "Кохання в лапках": смотрите видео онлайн

В этом году GRISANA подала заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение с треком Kohoney. Певица попала в лонглист, однако ей не удалось стать десятой финалисткой. Однако конкурс принес ей значительно более широкую узнаваемость и популярность.

В 2025 году она представила свой первый альбом "Роскошная и злая".

Я вам немного похвастаюсь, потому что реально этим очень горжусь – я спродюсировала этот альбом сама. Все, что вы услышите, – это мои мысли, эмоции, истории. Для меня сейчас очень важно, чтобы каждый релиз был максимально честным и созданным собственноручно, потому что только тогда я чувствую настоящую ценность своего творчества,

– говорила GRISANA для BEZODNYA MUSIC.



GRISANA / Фото из инстаграма GRISANA

В чем обвиняют молодую певицу?

На фоне громких коррупционных скандалов в Украине в скандал попала и GRISANA. Анонимный пользователь (профиль которого уже удален) выложил в соцсетях заявление, в котором сообщил, что отец артистки – Дмитрий Грицун – взяточник, коррупционер и инициатор заказных убийств.

В качестве доказательства аноним предоставил скриншот статьи, в которой говорилось о том, что в июле 2025 года Офис генерального прокурора сообщил о подозрении адвокату, который пытался заказать убийство свидетелей по делу своего отца. Как писали СМИ, речь шла о Дмитрии Александровиче Грицуне.

Судя по всему, Александр Грицун – дедушка певицы. В заметке Офиса генпрокурора указали, что он имеет связи с криминальными кругами и влияние на них. Адвокату Грицуна, который пытался дать взятку, чтобы избежать уголовной ответственности подзащитного, тоже сообщили о подозрении.

На фоне этих заявлений в сети предполагают, что GRISANA строит карьеру на семейные средства, заработанные нечестным трудом.

Также аноним упомянул о гостинице в Павлограде, принадлежащей GRISANA. И действительно, совладелицей отеля "Крокус" и основательницей торговой марки GRISANA является человек с одинаковым именем, фамилией и пропиской – Грицун Анастасия Дмитриевна из Днепра.



Анастасия Грицун в реестрах / Скриншот с сайта



Анастасия Грицун в реестрах / Скриншот с сайта

Как GRISANA реагирует на информацию в сети?

Обсуждения в сети поставили под сомнение не только карьеру артистки, но и ее номинации на несколько музыкальных премий в этом году, в частности Muzvar и Megogo.

Через три дня после публикации громкого сообщения GRISANA таки отреагировала и назвала информацию о себе, гуляющую в сети, "искаженной, преувеличенной и такой, что создает ложное представление". Она добавила, что может нести ответственность только за свои действия.

Что касается отеля, то ни я, ни члены моей семьи не являюсь и никогда не были его владельцами и не имеем права собственности на это помещение,

– написала GRISANA.

По словам певицы, ее творчество финансируется двумя партнерами, которые не являются членами семьи. А все заработанные средства она реинвестирует. GRISANA утверждает, что бюджет ее творчества значительно преувеличивают.

Однако волна критики не прекратилась, а вопросы к певице остались. На этом фоне GRISANA объявила, что снимается с номинаций, чтобы не навредить репутационно премиям. Также артистка прекращает текущие коммуникации.



GRISANA о скандале / Фото из инстаграма GRISANA

В MUZVAR подтвердили, что GRISANA исключена из перечня номинантов.

Ранее наша редакция рассказывала биографию Ангелины Пичик – ведущей с пророссийским прошлым.