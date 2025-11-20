Шлях до слави, що обернувся скандалом: що треба знати про співачку GRISANA

Українська співачка GRISANA потрапила у гучний скандал через свої родинні зв'язки. У мережі підозрюють, що батько артистки пов'язаний з хабарництвом та справою про замовне вбивство.

Широка публіка дізналась про молоду виконавицю на початку 2025 року, коли вона взяла участь у Нацвідборі на Євробачення. 24 Канал розповість, що відомо про GRISANA, її шлях до шоубізнесу та останній гучний скандал.

Що відомо про GRISANA?

Справжнє ім'я 21-річної співачки – Анастасія Грицун, вона родом з Дніпра. Дівчина займається вокалом з 10 років, а три роки тому почала писати власні треки. Артистка по-справжньому готувалась до кар'єри у шоубізнесі: обдумувала власний образ, вигадала псевдонім та розвивала свої вміння.

Пам'ятаю вечір, коли мені виповнилося 14 років, і мама подарувала поїздку на прослуховування до однієї з київських шкіл вокалу. Мене тоді це вразило та розчулило. І вже після цього я почала замислюватись над чимось більшим. З'явилась віра та впевненість у собі,

– розповідала артистка для "Вечір.Media".

Псевдонім GRISANA прийшов до артистки сам, як розповідала вона для "ТиКиїв". Навіть люди з близького оточення почали називати її не Настею, а Гріс.



GRISANA / Фото з інстаграму GRISANA

Сценічний образ GRISANA співачці допомогла вибудувати її креативна директорка. Він сформований з деяких рис характеру самої артистки, які виконавиця гіперболізувала.

Це частинка моєї особистості, бо slay-діва – це не сценічний образ, а спосіб життя,

– казала зірка.

Дебютний сингл та кліп GRISANA вийшов у березні 2024 року під назвою "Кохання в лапках". Музичний стиль виконавиці – поп у поєднанні з R&B, а також соул. Співачка й сама слухає таку музику, а ще обожнює джаз.

GRISANA – "Кохання в лапках": дивіться відео онлайн

У цьому році GRISANA подала заявку на участь у Національному відборі на Євробачення з треком Kohoney. Співачка потрапила до лонглиста, однак їй не вдалось стати десятою фіналісткою. Проте конкурс приніс їй значно ширшу впізнаваність і популярність.

У 2025 році вона презентувала свій перший альбом "Розкішна і зла".

Я вам трішки похвастаюсь, бо реально цим страшенно пишаюся – я спродюсувала цей альбом сама. Усе, що ви почуєте, – це мої думки, емоції, історії. Для мене зараз дуже важливо, щоб кожен реліз був максимально чесним і створеним власноруч, бо тільки тоді я відчуваю справжню цінність своєї творчості,

– казала GRISANA для BEZODNYA MUSIC.



GRISANA / Фото з інстаграму GRISANA

У чому звинувачують молоду співачку?

На тлі гучних корупційних скандалів в Україні у скандал потрапила і GRISANA. Анонімний користувач (профіль якого вже видалено) виклав у соцмережах заяву, в якій повідомив, що батько артистки – Дмитро Грицун – хабарник, корупціонер та ініціатор замовних убивств.

Як доказ анонім надав скриншот статті, у якій йшлось про те, що в липні 2025 року Офіс генерального прокурора повідомив про підозру адвокатові, який намагався замовити вбивство свідків у справі свого батька. Як писали ЗМІ, мова йшла про Дмитра Олександровича Грицуна.

Судячи з усього, Олександр Грицун – дідусь співачки. У дописі Офісу генпрокурора вказали, що він має зв'язки з кримінальними колами й вплив на них. Адвокату Грицуна, який намагався дати хабаря, щоб уникнути кримінальної відповідальності підзахисного, теж повідомили про підозру.

На тлі цих заяв у мережі припускають, що GRISANA будує кар'єру на родинні кошти, що зароблені нечесною працею.

Також анонім згадав про готель у Павлограді, що належить GRISANA. І справді, співвласницею готелю "Крокус" та засновницею торгової марки GRISANA є людина з однаковим іменем, прізвищем та пропискою – Грицун Анастасія Дмитрівна з Дніпра.



Анастасія Грицун у реєстрах / Скриншот з сайту



Анастасія Грицун у реєстрах / Скриншот з сайту

Як GRISANA реагує на інформацію в мережі?

Обговорення в мережі поставили під сумнів не лише кар'єру артистки, але і її номінації на кілька музичних премій у цьому році, зокрема Muzvar та Megogo.

Через три дні після публікації гучного допису GRISANA таки відреагувала й назвала інформацію про себе, що гуляє в мережі, "спотвореною, перебільшеною і такою, що створює хибне уявлення". Вона додала, що може нести відповідальність лиш за свої дії.

Щодо готелю, то ні я, ні члени моєї сім’ї не є та ніколи не були його власниками й не маємо права власності на це приміщення,

– написала GRISANA.

За словами співачки, її творчість фінансується двома партнерами, які не є членами сім'ї. А всі зароблені кошти вона реінвестує. GRISANA стверджує, що бюджет її творчості значно перебільшують.

Однак хвиля критики не припинилась, а питання до співачки залишилися. На цьому тлі GRISANA оголосила, що знімається з номінацій, щоб не нашкодити репутаційно преміям. Також артистка припиняє поточні комунікації.



GRISANA про скандал / Фото з інстаграму GRISANA

У MUZVAR підтвердили, що GRISANA виключено з переліку номінантів.

