GRISANA возвращается: певица сделала важное заявление на фоне скандала с отцом-коррупционером

Осенью 2025 года творчество 21-летней GRISANA оказалось в центре скандала: анонимный аккаунт в соцсетях обвинил ее отца в коррупции и заказных убийствах, ставя под сомнение финансирование карьеры певицы. После трехдневной паузы GRISANA опровергла слухи, а затем на некоторое время приостановила коммуникацию.

Спустя два месяца артистка снова вышла на связь с аудиторией, сделав финальное публичное высказывание относительно скандала с ее участием. Она поделилась, что дальше будет с ее певческой карьерой. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу певицы.

Интересно Выехала из Украины и вышла замуж: как сложилась жизнь победительницы "Х-Фактора" Аиды Николайчук

Что GRISANA говорила два месяца назад?

Тогда певица опубликовала пост в своем телеграм-канале, где опровергла слухи из анонимного профиля, назвав их преувеличенными и искаженными. Она отметила, что несет ответственность только за свои собственные действия.

Что касается финансирования творчества, GRISANA указала, что с самого начала запуска проекта ее поддерживают два партнера, которые не имеют никакой связи с ее семьей.

Относительно отеля, то ни я, ни члены моей семьи не являюсь и никогда не были его владельцами и не имеем права собственности на это помещение,

– написала исполнительница.

Для контекста! Аноним утверждал, что Анастасия является владелицей отеля "Крокус" в Павлограде, который якобы получили с помощью угроз, подкупы и избиения.

GRISANA прокомментировала слухи об отце-коррупционере / Скриншот из телеграм-канала певицы

Что теперь GRISANA сказала о скандале?

Артистка извинилась за то, что долгое время не комментировала инцидент и ранее высказалась нечетко.

Я была растеряна. Часть вещей не могла комментировать публично, поэтому обращалась за консультациями к юристам и специалистам, которые лучше понимают правовые риски,

– объяснила Анастасия.

Она уточнила, что сейчас говорит только о себе, а то, что касается семьи или судебного процесса, публично не комментирует. "Это не имеет отношения к моей творческой деятельности и может повредить процессу. Решение принимает суд. Я принимаю любой законный результат".

Относительно отеля "Крокус" в Павлограде GRISANA уточнила, что не владеет помещением и не имеет прав собственности на эту недвижимость.

Я владею долей ООО, которая официально арендует это помещение и ведет на этой территории гостиничный бизнес. Компания работает в правовом поле, с оформлением договорами и уплатой налогов,

– написала певица.

По ее словам обвинения в рейдерском захвате отеля и утверждения о том, что он был ей подарен, неправдивы.

GRISANA также отреагировала на критику относительно стоимости своих видеоработ: "Все, что вы видите – это результат достигнут благодаря таланту, ресурсам и усилиям тех людей, чьи имена всегда есть в титрах".

Исполнительница задумывалась над остановкой деятельности, однако поддержка, которую ей выразили люди, стала основанием, чтобы двигаться дальше.

Я остаюсь в музыке, потому что верю в нее как в живую культурную силу. Для меня важно работать с украинским попом и расширять контекст в котором он работает. Я убеждена, что музыка может вдохновлять и подобно тому, как это произошло с K-pop, вызвать интерес к языку, культуры и страны в целом – независимо от географии слушателя,

– объяснила знаменитость.

Она добавила: "Я понимаю, что доверие не восстанавливается одним текстом. Это всегда время и действия. Это ваш выбор слушать мою музыку, или нет, поддерживать меня или нет. Я воспринимаю этот выбор спокойно. Мне нечего скрывать и нечего стесняться".

GRISANA прокомментировала скандал и заявила, что продолжает карьеру / Скриншоты из инстаграма

Кстати, накануне наша редакция писала подробную биографию GRISANA.