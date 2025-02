В Лос-Анджелесе объявили победителей Грэмми-2025: кто получил престижную премию

67-я церемония вручения музыкальной премии Грэмми прогремела в Лос-Анджелесе. Объявили артистов, которые стали победителями и обладателями золотого граммофона.

Ночью 3 февраля в США традиционно отметили лучших артистов, топовые песни, альбомы и дуэты в разных жанрах музыки. Уже известны имена звезд, победивших на Грэмми. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Академии звукозаписи.

К слову Уникальные песни и новые детали финала: все, что известно о Нацотборе на Евровидение-2025

Триумфатором нынешнего Грэмми стал американский рэпер Кендрик Ламар. Его трек Not Like Us победил сразу во всех четырех категориях, на которые был номинирован. Также награды получили Сабрина Карпентер, Charli xcx.



Кендрик Ламар / Фото из инстаграма Грэмми

Певица Бейонсе одержала победу в важных категориях "Альбом года" и "Лучший кантри-альбом". Она стала первой темнокожей женщиной, которая выиграла в номинации "Альбом года". Артистка в этом году претендовала на лидерство, ведь имела 11 номинаций. Общее количество статуэток Грэмми у Бейонсе теперь составляет 35 – это бьет рекорд, установленный самой звездой.



Бейонсе / Фото из инстаграма премии

Билли Айлиш, которая была одной из лидеров по количеству номинаций, не выиграла ни одного Грэмми.

На церемонии не забыли о масштабных пожарах в Лос-Анджелесе, бушевавших накануне. Во время премии собрали около 7 миллионов долларов на помощь жертвам стихийного бедствия.

Кроме того, работники пожарной службы вручили финальную награду вечера за альбом года. Ведущий Тревор Ноа пошутил, что это самая легкая работа, которую им приходилось выполнять.

Грэмми-2025: полный список победителей

Лучшая новая артистка: Chappell Roan

Запись года: Kendrick Lamar – Not Like Us

Песня года: Kendrick Lamar – Not Like Us

Альбом года: Beyoncé – Cowboy Carter

Лучший кантри-альбом: Beyoncé – Cowboy Carter

Лучший рок-альбом: The Rolling Stones – Hackney Diamonds

Лучший поп/вокальный альбом: Sabrina Carpenter – Short n' Sweet

Лучший танцевальный/электронный альбом: Charli XCX – Brat

Лучший R&B-альбом: Chris Brown – 11:11 (Deluxe)

Лучший альтернативный альбом: St. Vincent – All Born Screaming

Лучший латинский поп-альбом: Шакира – Las Mujeres Ya No Lloran

Лучший разговорный альбом: Джимми Картер – Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration

Лучшее рок-выступление: The Beatles – Now and Then

Лучшее кантри-исполнение в дуэте: Beyoncé & Miley Cyrus – II Most Wanted

Лучшее поп-исполнение в дуэте/группе: Lady Gaga и Bruno Mars – Die With a Smile

Лучшая музыка для визуального медиа (фильмы, ТВ): Hans Zimmer – "Дюна: Часть вторая"