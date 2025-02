У Лос-Анджелесі оголосили переможців Греммі-2025: хто отримав престижну премію

67-ма церемонія вручення музичної премії Греммі прогриміла у Лос-Анджелесі. Оголосили артистів, які стали переможцями та володарями золотого грамофона.

Вночі 3 лютого у США традиційно відзначили найкращих артистів, топові пісні, альбоми та дуети в різних жанрах музики. Уже відомі імена зірок, що перемогли на Греммі. Про це пише 24 Канал з посиланням на сайт Академії звукозапису.

Тріумфатором цьогорічного Греммі став американський репер Кендрік Ламар. Його трек Not Like Us переміг одразу у всіх чотирьох категоріях, на які був номінований. Також нагороди отримали Сабріна Карпентер, Charli xcx.



Кендрік Ламар / Фото з інстаграму Греммі

Співачка Бейонсе здобула перемогу у важливих категоріях "Альбом року" і Вона стала першою темношкірою жінкою, яка виграла у номінації "Альбом року". Артистка цього року претендувала на лідерство, адже мала 11 номінацій. Загальна кількість статуеток Греммі у Бейонсе тепер становить 35 – це б'є рекорд, встановлений самою зіркою.



Бейонсе / Фото з інстаграму премії

Біллі Айліш, яка була однією з лідерок за кількістю номінацій, не виграла жодного Греммі.

На церемонії не забули про масштабні пожежі в Лос-Анджелесі, що вирували напередодні. Під час премії зібрали близько 7 мільйонів доларів на допомогу жертвам стихійного лиха.

Крім того, працівники пожежної служби вручили фінальну нагороду вечора за альбом року. Ведучий Тревор Ноа пожартував, що це найлегша робота, яку їм доводилось виконувати.

Греммі-2025: повний список переможців

Найкраща нова артистка: Chappell Roan

Запис року: Kendrick Lamar – Not Like Us

Пісня року: Kendrick Lamar – Not Like Us

Альбом року: Beyoncé – Cowboy Carter

Найкращий кантрі-альбом: Beyoncé – Cowboy Carter

Найкращий рок-альбом: The Rolling Stones – Hackney Diamonds

Найкращий поп/вокальний альбом: Sabrina Carpenter – Short n' Sweet

Найкращий танцювальний/електронний альбом: Charli XCX – Brat

Найкращий R&B-альбом: Chris Brown – 11:11 (Deluxe)

Найкращий альтернативний альбом: St. Vincent – All Born Screaming

Найкращий латинський попальбом: Шакіра – Las Mujeres Ya No Lloran

Найкращий розмовний альбом: Джиммі Картер – Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration

Найкращий рок-виступ: The Beatles – Now and Then

Найкраще кантрі-виконання в дуеті: Beyoncé & Miley Cyrus – II Most Wanted

Найкраще попвиконання в дуеті/групі: Lady Gaga та Bruno Mars – Die With a Smile

Найкраща музика для візуального медіа (фільми, ТБ): Hans Zimmer – "Дюна: Частина друга"