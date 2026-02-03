Дебютное выступление Алекса Уоррена на Грэмми испортили технические проблемы
- Алекс Уоррен выступил на Грэмми-2026, столкнувшись с техническими проблемами с наушником.
- Награду "Лучший новый артист" получила Оливия Дин, а не Уоррен.
В воскресенье, 1 февраля, в Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония награждения премии Грэмми. На мероприятии выступил американский певец и автор песен Алекс Уоррен, однако он столкнулся с техническими проблемами.
Об этом сообщает журнал People. Уоррен боролся за победу в категории "Лучший новый артист", однако награду получила английская певица и автор песен Оливия Дин.
25-летний Алекс Уоррен выступал на Грэмми-2026 со своим хитом Ordinary. Однако у него возникли проблемы с внутриканальными слуховыми аппаратами, которые помогают певцам слышать себя в шумном помещении.
Артист пытался решить ситуацию, продолжая петь. В начале припева Уорен снял наушник. Иногда он не попадал под музыку, а также немного волновался. Однако зрители в зале поддерживали Алекса.
В конце выступления артист поднялся над сценой на механическом подъемнике.
Выступление Алекса Уоррена на Грэмми-2026: смотрите видео онлайн
Впоследствии Уоррен опубликовал видео в тиктоке, в котором отреагировал на технические проблемы, произошедшие во время его выступления на Грэмми-2026. "Такое случается только со мной", – написал он.
Какой была жизнь Алекса Уоррена до популярности?
Перед 68-й церемонией награждения премии Грэмми в программе CBS Mornings Алекс Уоррен рассказал о своей жизни до того, как трек Ordinary стал вирусным в тиктоке.
"Всю свою жизнь я не был лучшим певцом в своем классе. Я не был удивительным. Мой учитель хора, мягко говоря, не верил в меня", – признавался артист.
Алекс отметил, что его голос не является "стереотипным", то есть в нем больше хрипа и эмоций, чем у других. Так, артист почувствовал, что не обладает тем голосом, "который нравится людям".
"Я думаю, что очень упорно работал, чтобы стать тем, кем я являюсь сегодня, и это был один из тех моментов, когда я мог посмотреть в небо и почувствовать огромное восхищение", – говорил Уоррен.
Отметим, что с начала своей музыкальной карьеры Алекс попал в чарт Billboard Hot 100 с пятью песнями: Burning Down, Bloodline, On My Mind, Eternity и Ordinary – последняя достигла 1 места.